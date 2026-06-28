Los once tripulantes fueron rescatados sanos y salvos tras sufrir una avería a más de 100 kilómetros de Lanzarote, mientras el pesquero es remolcado hasta Arrecife

Rescatan un pesquero que quedó a la deriva de madrugada a 100 kilómetros de Lanzarote / Salvamento marítimo

La tripulación de un pesquero que quedó a la deriva a más de 100 kilómetros de Arrecife de Lanzarote en horas de la madrugada al sufrir una avería de su maquinaria con 11 personas a bordo ha sido rescatada en la mañana del domingo por personal de Salvamento Marítimo, que los está conduciendo actualmente a la isla remolcando el barco.

Los propios tripulantes del pesquero dieron a conocer su situación al hacer una llamada de auxilio pasadas las dos de la madrugada al Centro Coordinador de Las Palmas de Salvamento Marítimo, que, según han informado a EFE fuentes de la sociedad estatal, activó para ir en su busca a la embarcación de rescate Salvamar Al Nair.

Al tiempo, dio aviso a otros buques en tránsito por la zona solicitando su cooperación para establecer la ubicación exacta de la nave en apuros y recabar más datos sobre su estado, recibiendo respuesta del llamado Ciudad de Valencia, que acabó por localizarlo y aguardó luego en las proximidades vigilando por su seguridad en espera de la Salvamar.

Embarcación que, dada la lejanía del lugar, a 70 millas de Arrecife, no logró alcanzarlo y hacer remolque firme para poder comenzar la operación de llevarlo a puerto hasta las nueve de la mañana.

Hora en que inició su viaje de regreso a Lanzarote, donde se estima no atracará, en cualquier caso, hasta cerca de las ocho de la tarde noche, debido al largo trayecto a completar, han confirmado desde Salvamento Marítimo.

Sus fuentes no han podido precisar de momento datos sobre el nombre del pesquero auxiliado ni su puerto base, si bien han confirmado el buen estado de sus tripulantes, once en total, han detallado.