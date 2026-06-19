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Presentación de la nueva vestimenta de los Diablos de Haría, en Lanzarote

Redacción RTVC
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La nueva vestimenta será estrenada el próximo 23 de junio, a las 23:00 horas, durante la tradicional Noche del Fuego de Haría

El Cabildo de Lanzarote acogió este viernes la presentación de la nueva vestimenta de los Diablos de Haría, una renovación que mantiene la esencia de uno de los símbolos culturales más reconocibles de la Isla y que ha sido posible gracias a la colaboración entre la Asociación Diablos de Haría, el Cabildo de Lanzarote y el diseñador lanzaroteño Oswaldo Machín.

La nueva vestimenta será estrenada el próximo 23 de junio, a las 23:00 horas, durante la tradicional Noche del Fuego de Haría
Imagen cedida.

El acto contó con la participación de la consejera de Artesanía, Aroa Revelo. Así como, con el consejero de Cultura, Jesús Machín; la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Haría, Evelia García; el presidente de la Asociación Diablos de Haría, Carlos Betancort; el diseñador Oswaldo Machín, y Paula Montero, miembro de la asociación.

Durante la presentación, Aroa Revelo destacó la importancia de preservar las tradiciones populares que forman parte de la identidad de Lanzarote.

Tradiciones de Haría

Por su parte, el consejero de Cultura, Jesús Machín, insistió en la implicación del Cabildo en esta iniciativa. “Es la primera vez que el Cabildo de Lanzarote colabora en un proyecto de estas características con los Diablos de Haría«, reiteró.

La concejala de Cultura de Haría, Evelia García, agradeció la implicación de todas las personas que han participado en el proyecto y subrayó que “los Diablos forman parte de la identidad de nuestro municipio y son una de las tradiciones más queridas por los vecinos y vecinas de Haría”.

Equipo de Artesanía Lanzarote

Del mismo modo, el diseñador Oswaldo Machín explicó que el trabajo se ha desarrollado respetando la imagen histórica del colectivo.

Por su parte, Carlos Betancort puso el énfasis en la importancia que tiene esta renovación para la asociación. “Es un día muy especial para los Diablos de Haría. Esta nueva vestimenta es el resultado de mucho trabajo», manifestó.

La nueva vestimenta será estrenada el próximo 23 de junio, a las 23:00 horas, durante la tradicional Noche del Fuego de Haría, uno de los actos más emblemáticos de las Fiestas de San Juan y en el que los Diablos volverán a protagonizar la Danza del Fuego junto a la Quema de Facundo.

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