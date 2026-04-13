La rápida intervención de los testigos y la teleasistencia del 112 resultaron cruciales para estabilizar al afectado antes de su traslado al hospital

Un joven de 23 años permanece ingresado en estado grave tras sufrir una parada cardiorrespiratoria en la tarde de este domingo en la Avenida de Anaga, en Santa Cruz de Tenerife. Según los datos facilitados por el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 de Canarias, el incidente movilizó a transeúntes y profesionales sanitarios en una carrera contra el reloj para salvar la vida del afectado.

Imagen de archivo | Cabildo de Tenerife

Varios ciudadanos localizaron al joven tendido en el suelo sobre las 20:23 horas. Ante la gravedad de la situación, los presentes alertaron de inmediato a los servicios de emergencia. Mientras las ambulancias se dirigían al lugar, los testigos iniciaron las maniobras básicas de reanimación cardiopulmonar, siguiendo en todo momento las instrucciones de los médicos del SUC a través de la teleasistencia.

Traslado urgente al hospital

El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) tomó el relevo a su llegada y aplicó técnicas de reanimación avanzada hasta lograr revertir la parada y estabilizar al paciente. Una vez recuperadas sus constantes vitales, los sanitarios procedieron al traslado urgente del joven al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

Agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife también se personaron en el punto del incidente para colaborar con el dispositivo de emergencia.