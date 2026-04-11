Los agentes constataron igualmente la realización de otras operaciones de venta de joyas por parte de la investigada en distintos establecimientos

La Policía Nacional ha detenido a una mujer de 44 años como presunta autora de varios delitos de hurto al aprovechar que accedía a viviendas de personas mayores. En concreto, para limpiar en Las Palmas de Gran Canaria y robar joyas que se han valorado en 15.000 euros.

Imagen archivo RTVC.

Esta tipología delictiva empleada, conocida como ‘empleada infiel’, se caracteriza por la sustracción de efectos de valor en el interior de domicilios o centros asistenciales aprovechando la confianza depositada en personas que prestan servicios domésticos o de cuidado a personas mayores o dependientes.

Jefatura Superior de Policía de Canarias

Así lo ha informado la Jefatura Superior de Policía de Canarias, que agrega que los agentes iniciaron la investigación después de que se recibiera una denuncia informando de la desaparición de joyas en un domicilio por valor de 13.000 euros.

Las primeras gestiones permitieron determinar que los hechos se habrían producido en fechas coincidentes con la presencia de una mujer que accedía a la vivienda para realizar labores de limpieza, aprovechando la relación de confianza generada con la víctima.

Presunta autora

De esta manera, los efectivos identificaron a la presunta autora y localizaron parte de los efectos sustraídos en un establecimiento dedicado a la compraventa de joyas, donde se encontraban en proceso de venta.

Además, detectaron un segundo hecho de similares características en un centro residencial de mayores en el que la detenida había trabajado anteriormente. En este caso, las joyas sustraídas alcanzaban un valor aproximado de 2.000 euros.

Venta de joyas

Los agentes constataron igualmente la realización de otras operaciones de venta de joyas por parte de la investigada en distintos establecimientos, si bien hasta el momento no han podido ser plenamente identificadas todas las posibles víctimas relacionadas con estos hechos.

Por último, no se descarta la existencia de más casos dado que este tipo de delitos suele dirigirse a personas especialmente vulnerables, facilitando además la rápida salida de los objetos sustraídos en el mercado de segunda mano.

Por todo ello, la Policía Nacional solicita la colaboración ciudadana y hace un llamamiento a aquellas personas que pudieran haber sido víctimas de hechos similares, especialmente personas mayores o sus familiares, para que lo comuniquen a través de denuncia en dependencias policiales.