Tres personas detenidas por robos con fuerza en viviendas del sur de Tenerife

Los acusados, vecinos de Los Abrigos y Costa del Silencio, habrían sustraído un total de 3.000 euros

La Guardia Civil ha detenido a tres personas, dos varones y una mujer de 46, 32 y 31 años de edad, acusados de diversos delitos: robo con fuerza en interior de vivienda, hurto en interior de vivienda y sustracción de vehículo a motor.

Los acusados, vecinos de Los Abrigos y Costa del Silencio, habrían sustraído un total de 3.000 euros/ Archivo RTVC

Las investigaciones dieron comienzo tras las denuncias de las personas perjudicadas por robos con fuerza en el interior de sus viviendas con el mismo modus operandi: fractura de una de las ventanas de las viviendas. El valor total de los elementos sustraídos era de unos 3.000 euros.

Localización y detención

Los acusados, tras entrar en las viviendas, habrían sustraído 1.800 euros en efectivo, dos relojes, cuchillos profesionales de cocina, dos teléfonos móviles, etc., ascendiendo el valor a más de 3.000 euros en su conjunto.

Los agentes consiguieron identificar, localizar y detener a los presuntos autores de estos robos, recuperando algunos de los efectos sustraídos durante los robos.

Por otro lado, la Guardia Civil afirma en un comunicado que se localizo y detuvo previamente a una mujer, pareja de uno de los detenidos, tras pillarla conduciendo un vehículo que figuraba como sustraído, siendo éste el que supuestamente utilizaban para cometer los delitos.

Finalmente, los detenidos, junto a las diligencias instruidas, se han remitido a la Autoridad Judicial competente.