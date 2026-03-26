El suceso ocurrió durante la mañana en el municipio tinerfeño y tuvieron que trasladarlo al Hospital Universitario de Canarias

Un motorista de 27 años se encuentra en estado crítico y hospitalizado tras una colisión con un automóvil en el Camino Barranquera del municipio tinerfeño de La Laguna, según informó este jueves el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112 (CECOES).

Un motorista en estado crítico tras colisionar con un coche en La Laguna/ Archivo RTVC

En el momento inicial de la asistencia, el joven motorista presentó un politraumatismo de carácter grave y el Servicio de Urgencias Canario (SUC) lo trasladó en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario de Canarias.

El CECOES recibió un aviso a las 07:30 horas donde se informaba sobre la colisión entre un coche y una moto, cuyo conductor precisaba asistencia sanitaria en el lugar antes mencionado.

Al lugar de los hechos también se trasladaron los bomberos de Tenerife para asegurar la zona y la Policía Local que instruyó las diligencias correspondientes.