El ministro de Asuntos Exteriores ha elogiado este viernes la comunicación por los canales diplomáticos con Marruecos

José Manuel Albares, ha elogiado este viernes la comunicación por los canales diplomáticos con Marruecos en la crisis migratoria de Ceuta y ha cargado contra quienes han difundido los «bulos» que la han provocado.

«Que no airee mis conversaciones diplomáticas no significa que no haya firmeza», ha dicho en su comparecencia en el Congreso ante las críticas de la oposición sobre la «debilidad» del Gobierno con Marruecos. «Las convocatorias de embajadores raramente se hacen publicas», ha añadido, sin aclarar si ésta se produjo.

Albares ha asegurado que este diálogo diplomático «permanente» con Marruecos ha sido «esencial para facilitar el retorno al país vecino de las personas que entraron irregularmente» los días 30 y 31 de julio y que «regresaron en al menos un 90 % en menos de 48 horas».

También, ha dicho, ha sido fundamental para prevenir, como se hizo «eficazmente» el día 15 de agosto, que se produjera una situación similar. Ha recalcado además que en estas comunicaciones ha sido muy claro sobre la soberanía española de Ceuta y Melilla.

El ministro de Asuntos Exteriores ha elogiado este viernes la comunicación por los canales diplomáticos con Marruecos. EFE

Albares ha insistido en que el «drama» vivido en Ceuta se gestó sobre un bulo en torno a la sentencia del Tribunal Supremo de 29 de junio y que alcanzó una difusión «inusitada» entre los grupos de migrantes a través de las redes sociales.

Ha relatado que mensajes con desinformación fueron difundidos tanto desde Rusia como desde Estados Unidos y que compartían «un mismo objetivo doble: debilitar a los españoles y fracturar Europa».

Se ha referido además a los mensajes de «‘megainfluencers’ conservadores», como el magnate Elon Musk, dueño de X, con tres publicaciones sobre Ceuta que superaron los 724 millones de visionados y medio millón de interacciones.

Y ha arremetido contra la «internacional reaccionaria» que salió con «un mismo mensaje» en redes cuando los hechos estaban aún en una evolución incipiente.

Las críticas del ministro también se han dirigido a la presidenta italiana, Giorgia Meloni, y su ministro de Exteriores, Antonio Tajani, por sus tuits «a pares pidiendo la salida de España de Schengen».

Albares ha concluido que no le consta ningún informe o información que diera idea de la magnitud de la entrada humana que se produjo ni puede certificar quién está detrás de lo sucedido pero si que la frontera de Ceuta y Melilla es la «más desigual y compleja de gestionar del mundo».