Tensión en los alrededores de Loma Colmenar, donde se ubica uno de los espacios para acoger a migrantes que en estos momentos se encuentran deambulando por la ciudad después de la entrada masiva de finales de julio

Informa: Efrén Hernández / Héctor Álvarez

La mañana de este lunes ha comenzado con tensión a las puertas del campamento de Loma Colmenar, en Ceuta, donde la Policía Nacional ha tenido que intervenir para organizar a los cientos de migrantes que permanecen en los alrededores del recinto.

Los migrantes esperan poder acceder a alguna de las plazas habilitadas en el interior del campamento, destinado a ofrecer alojamiento y atención a las personas llegadas a la ciudad autónoma. La concentración de personas en las inmediaciones ha generado momentos de tensión y ha obligado a los agentes a intervenir para mantener el orden y facilitar el tránsito en la zona.

Migrantes frente a la explanada de embotellamiento de Loma Colmenar donde se habilitó un campamento temporal para realojar a los migrantes pero de momento no hay suficiente espacio para montar más carpas militares en la mencionada explanada. Imagen EFE

Las estimaciones disponibles apuntan a que al menos 5.000 migrantes permanecen actualmente en Ceuta, aunque la cifra podría ser incluso superior. Una de las referencias utilizadas para calcular el número de personas que necesitan asistencia son las raciones de comida que distribuyen organizaciones como Cruz Roja, aunque el recuento no permite determinar con exactitud cuántas personas se encuentran en las calles.

Informa: Efrén Hernández / Héctor Álvarez

Televisión Canaria en Ceuta

Un equipo de los Servicios Informativos de Televisión Canaria se ha desplazado hasta la ciudad autónoma para comprobar sobre el terreno la situación. Este domingo, el equipo acudió al barrio del Príncipe, donde pudo constatar la magnitud de la situación.

La imagen encontrada fue especialmente llamativa: centenares de personas ocupaban las calles, algunas de ellas comiendo y durmiendo en plena vía pública, en un entorno caracterizado además por calles muy estrechas. La presencia masiva de migrantes evidencia la presión que soporta actualmente Ceuta.

La situación mantiene el foco sobre la capacidad de la ciudad autónoma para atender a todas estas personas mientras continúan las gestiones para habilitar nuevos espacios de acogida.