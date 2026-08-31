Las islas se sitúan como líder nacional en pernoctaciones en apartamentos turísticos, con más de 2,5 millones de estancias, aunque la cifra supone un descenso del 4,4 %

Apartamentos en Canarias. Imagen de recurso Europa Press

Canarias volvió a situarse como líder nacional en pernoctaciones en apartamentos turísticos durante el mes de julio, con más de 2,5 millones de estancias, aunque esta cifra supone un descenso del 4,4 % respecto al mismo mes de 2025, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La estancia media en el archipiélago fue de 6,9 días, ligeramente inferior a los 7,03 días registrados un año antes. El sector de apartamentos turísticos dio empleo a 12.959 trabajadores. A nivel nacional, las pernoctaciones de residentes aumentaron un 3,8 %, mientras que las de extranjeros disminuyeron un 2,2 %. En Canarias, el 62,2 % de las estancias correspondieron a viajeros no residentes, con Reino Unido como principal mercado emisor, al concentrar el 30,1 % del total.

En el conjunto de España, los alojamientos turísticos extrahoteleros —apartamentos, campings, casas rurales y albergues— contabilizaron más de 22,5 millones de pernoctaciones en julio, un 0,9 % más que un año antes. El crecimiento estuvo impulsado por los residentes, cuyas estancias aumentaron un 4,2 %, frente al descenso del 2,2 % de los extranjeros. La estancia media nacional se situó en 4,5 noches.

Los precios también continuaron al alza. Los apartamentos turísticos encarecieron sus tarifas un 6,2 % interanual, los campings un 6,3 % y los alojamientos de turismo rural un 1,5 %.

Por modalidades

Las pernoctaciones en campings crecieron un 1,2 %, mientras que las de turismo rural aumentaron un 3,9 % y las de albergues un 2,2 %. En los campings, Cataluña fue el destino con más estancias, con más de 4,5 millones, mientras que Costa Brava encabezó las zonas turísticas.

En turismo rural, Baleares fue la comunidad más visitada, con más de 265.000 pernoctaciones, y Mallorca concentró más de 204.000. Por su parte, Galicia lideró las pernoctaciones en albergues, con más de 151.000.

Los datos reflejan así un comportamiento desigual del turismo extrahotelero, con un crecimiento moderado en el conjunto nacional y un descenso específico de las pernoctaciones en apartamentos de Canarias.