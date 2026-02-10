La OMS ha comunicado que España ya no cumple los criterios para ser considerada un país libre de sarampión, debido al aumento de casos en 2024 y 2025

Sanidad recomienda revisar cobertura vacunal contra el sarampión para asegurar inmunidad.

La Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud (SCS) ha instado a la población a revisar su cobertura vacunal contra el sarampión. El objetivo es asegurar la inmunización contra esta enfermedad que hasta ahora se consideraba erradicada.

La Organización Mundial de la Salud ha comunicado recientemente que España ya no cumple los criterios para ser considerada un país libre de sarampión. Es debido a la reaparición de transmisión sostenida de este virus y al aumento de casos registrados en 2024 y 2025.

Para Sanidad, esta situación supone un retroceso en los logros alcanzados en salud pública (España era considerada libre de sarampión desde 2016). Y obliga a reforzar las estrategias de vacunación y vigilancia epidemiológica. También han sido excluidos recientemente de esa lista países como Alemania, Italia, Francia, Estados Unidos, Austria o Reino Unido.

La dirección general de Salud Pública del SCS hace un llamamiento a la población para que revise el estado vacunal de niños y niñas de uno a cuatro años. Y se compruebe que han recibido las dosis de vacuna contra el sarampión que les correspondan por edad. Aunque la cobertura vacunal en Canarias contra el sarampión alcanza una tasa del 95 por ciento.

Asimismo, indican que las personas que hayan nacido después de 1978 y no tengan constancia de haber sido vacunadas o haber pasado la enfermedad de forma natural, consulten en su centro de salud para preguntar si deben recibir la vacuna.

Personal sanitario

El personal sanitario, en especial, por encontrarse en mayor riesgo de exposición a posibles casos incidentes y por representar una importante proporción de casos en los brotes notificados en España y otros países, debe asegurarse de que se encuentra correctamente inmunizado contra esta enfermedad. Eso independientemente del año en el que hayan nacido. Se recomienda contactar en caso de duda con los servicios de medicina del trabajo o prevención de riesgos laborales.

Además, las personas que vayan a emprender un viaje internacional deben también asegurarse de que se encuentran correctamente protegidas frente a esta enfermedad. Mediante la vacunación o por haberla pasado con anterioridad. Si no es así deben recibir la vacuna antes de volar a su destino.

La principal vía de introducción del sarampión en las islas es un viaje procedente de una zona donde se ha mantenido contacto con casos activos de sarampión, a veces, sin saberlo.