El Ayuntamiento moviliza 188 millones de euros y desbloquea otros 700 millones para el desarrollo futuro del municipio de San Bartolomé de Tirajana

Alejandro Marichal e Yilenia Vega presentaron este viernes el plan de modernización turística ante los grandes touroperadores internacionales. Los mandatarios expusieron este balance en el Perchel Beach Club para demostrar la solidez económica y el relanzamiento del destino canario.

Maspalomas moviliza más de 888 millones de euros para su transformación turística / Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana

El encuentro reunió a firmas destacadas como MTS, World2Meet, Alltours y Ving. Durante la jornada, los representantes municipales detallaron las millonarias inversiones destinadas a renovar las infraestructuras de la zona.

Inversiones millonarias en marcha

En primer lugar, la estrategia conjunta ya permite canalizar 188,2 millones de euros. De esta cantidad, el sector privado asume un total de 166,1 millones para renovar la planta alojativa.

Por otro lado, la administración pública invertirá 22,1 millones de euros directos. Estos fondos optimizarán las infraestructuras y los espacios públicos esenciales del litoral.

Por ejemplo, destaca la construcción de un nuevo hotel de cinco estrellas de Lopesan. Esta obra específica contará con un presupuesto superior a los 61 millones de euros.

El desbloqueo de Meloneras 2A

Además, el Consistorio ha logrado la aprobación definitiva del plan urbanístico Meloneras 2A. Este hito histórico acaba con más de veinte años de parálisis administrativa.

A raíz de esto, las estimaciones prevén una inversión potencial de 700 millones de euros. La iniciativa ordenará unos 300.000 metros cuadrados para equipamientos públicos.

Asimismo, el proyecto facilitará la creación de 3.600 nuevas camas turísticas reguladas. Esta ordenación también generará más de 2.400 puestos de trabajo estables.

Un destino sostenible y competitivo

Por su parte, Alejandro Marichal, primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, defendió el valor de la gestión eficaz. El primer teniente de alcalde destacó la transformación de los expedientes obsoletos en realidades tangibles.

Del mismo modo, Yilenia Vega, concejala de Turismo, remarcó el impacto positivo en los mercados internacionales. La concejala explicó que las mejoras benefician tanto a visitantes como a residentes.

Finalmente, las obras públicas modernizarán entornos como el Mercado Municipal o el Oasis. De este modo, Maspalomas Costa Canaria consolida su liderazgo en el continente europeo.