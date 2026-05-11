‘Siempre nos quedará París’ ahondará en la idea de ‘empezar de nuevo’, con la abogada y mediadora Carmen Pérez

El programa de La Radio Canaria analizará las claves para resistir y reinventarse en la vida, este lunes a las 22:00 horas, con la abogada y mediadora social Carmen Pérez

El espacio de La Radio Canaria ‘Siempre nos quedará París’, aborda este lunes a las 22.00 horas la cuestión de la resiliencia y los nuevos comienzos en la vida y de cómo este ‘reinventarse’ es posible en todo momento, tal y como avanza Rosa Vidal, conductora y directora de este espacio de La Radio Canaria especializado en Salud Mental, Inteligencia Emocional y Gestión de las Emociones.

Será invitada en esta entrega de ‘Siempre nos quedará París‘ la abogada y mediadora social Carmen Pérez, también consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. «Desde su experiencia en mediación y gestión de conflictos, así como en el impulso de proyectos sociales y económicos, Carmen Pérez aportará claves sobre cómo afrontar las crisis que nos vamos encontrando a lo largo de la vida y de cómo es posible que estas crisis se conviertan en puntos de inflexión que nos ayuden a transformar la adversidad en nuevas oportunidades vitales y profesionales», adelanta Rosa Vidal, conductora y directora del programa.

Carmen Pérez, abogada, mediadora social y consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

La idea central de esta entrega es un canto a la esperanza ya que, según Vidal, «siempre es un buen momento para empezar de nuevo y abrazar la vida con una nueva perspectiva», insiste la conductora y directora de ‘Siempre nos quedará París’.

La vida comienza muchas veces

Bajo el título «La vida comienza muchas veces…», el programa reflexionará sobre cómo cada día, cada jornada, e incluso tras cada golpe, pérdida o herida, la vida nos ofrece una oportunidad para reiniciar, aprender y reescribir nuestra historia. Como recuerda el poema popular «la vida comienza después de un café, de un abrazo, de hundirse en el mar», continúa Vidal.

Rosa Vidal, conductora y directora de ‘Siempre nos quedará París’ en La Radio Canaria

En esta línea, ‘Siempre nos quedará París’ insistirá en la idea de apoyarnos en nuestra fortaleza mental como uno de los pilares para reconstruirnos, «porque es a partir de la fortaleza mental desde donde la mente tiene la capacidad que tiene nuestro cerebro para generar pensamientos positivos, emociones que nos impulsan a crecer y la consciencia necesaria para tomar el control de nuestra existencia. Es la herramienta que nos permite levantarnos y ver la luz tras la tormenta”, apostilla la directora del programa.

‘Siempre nos quedará París’ refuerza una semana más su compromiso con la audiencia para ofrecer un espacio de reflexión íntima y práctica donde la vulnerabilidad se convierte en fuerza y cada lunes se abre una puerta al cambio.