Una de las novedades del Salón Gourmets es la celebración del Campeonato de Tacos Mexicanos ‘Tacomanía’

Canarias participa a partir de este lunes y hasta el jueves 16 de abril en la 39ª edición del Salón Gourmets 2026 que tendrá lugar en Ifema (Madrid) a través de un estand financiado por el Gobierno regional en el que estarán representados los siete Cabildos. Así como, empresas del sector agroalimentario de las islas para promocionar sus producciones delicatessen.

Imagen cedida.

Según informa la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, su máximo responsable, Narvay Quintero, asistirá a la inauguración del evento junto al ministro Luis Planas.

De esta manera, con más de 2000 productos de exposición y un volumen de negocio equivalente a 313 millones de euros, además de 43 millones de valoración en repercusión mediática, la cita se sitúa como referente mundial en materia de alimentación y bebidas de calidad con un carácter profesional.

Producción agroalimentaria

Quintero ha señalado que Gourmets «ofrece una oportunidad única para visibilizar la producción agroalimentaria del archipiélago e incentivar su comercialización destacando la calidad, diversidad y singularidad de nuestras elaboraciones«.

Para mostrar las excelencias de la producción agroalimentaria canaria, el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, con la colaboración de las empresas públicas GMR Canarias y Proexca, ha dispuesto un estand de 528 metros cuadrados que acogerá presentaciones, degustaciones, talleres de valorización de producto y acciones formativas, y que contará también con un espacio para la celebración de reuniones profesionales por parte de los expositores participantes.

Sector primario

Por su parte, el director general del ICCA, Luis Arráez Guadalupe, ha explicado que «entre los productos que se promocionan en esta edición se encuentran los vinos, quesos, gofios, sales marinas, almogrotes, aceites de oliva virgen extra, vinagres, mermeladas, dulces, aloe vera, y fruta deshidratada, entre otros productos, que abren las puertas a la cultura gastronómica de nuestras islas al resto del mundo y que posicionan al sector primario y agroalimentario como activos turísticos de Canarias».

Una de las novedades de esta edición es la celebración del Campeonato de Tacos Mexicanos ‘Tacomanía’, una competición con chefs profesionales en la que se premiará el mejor taco elaborado con aguacate canario, producto que desde 2025 cuenta con el sello de calidad diferenciada de Indicación Geográfica Protegida (IGP).