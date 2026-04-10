La iniciativa busca sensibilizar la gastronomía en Lanzarote sobre la correcta manipulación de alimentos sin gluten

El Cabildo de Lanzarote acogió este jueves, en el Salón de Plenos de la Institución, la presentación oficial del proyecto “Restauración Sin Gluten”, una iniciativa promovida conjuntamente con la Asociación de Celíacos y Sensibles al Gluten de Canarias (ASOCECA) con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas con Enfermedad Celíaca y sensibilidad al gluten no celíaca.

Imagen cedida.

El acto contó con la participación del consejero del Área insular de Hostelería, Armando Santana, acompañado por el vicepresidente de ASOCECA, Fernando Rafael Domínguez Lanuza, y el presidente de la Unión Hostelera de Lanzarote y La Graciosa (Hostelan), Fernando Ortega. “Restauración Sin Gluten” tiene como objetivo principal promover entornos seguros en el ámbito de la hostelería, el turismo y los puntos de venta de alimentación, fomentando una oferta accesible, inclusiva y segura para las personas afectadas por trastornos relacionados con el gluten.

Correcta manipulación

Asimismo, la iniciativa busca sensibilizar al sector profesional sobre la correcta manipulación de alimentos sin gluten y reforzar la confianza de este colectivo a la hora de consumir fuera del hogar.

Durante su intervención, Armando Santana agradeció a ASOCECA su colaboración en el desarrollo del proyecto y subrayó que esta iniciativa “se enmarca dentro del programa de actuaciones impulsado desde el Área insular de Restauración, creada de forma novedosa durante este mandato, con el objetivo de profesionalizar y diversificar la oferta gastronómica de la isla”.

Por su parte, Fernando Rafael Domínguez Lanuza destacó la importancia de la colaboración institucional, señalando que “ASOCECA mantiene una línea de trabajo constante con entidades públicas de Canarias, y en este caso el Cabildo de Lanzarote ha demostrado una especial sensibilidad para impulsar un proyecto necesario para nuestro colectivo”.

Restauración lanzaroteña

En la misma línea, Fernando Ortega apuntó que “las familias y las personas celíacas son una pequeña gran minoría que comienza a ser tenida en cuenta en la restauración lanzaroteña, que cada vez es más diversa y adaptada a las nuevas demandas”.