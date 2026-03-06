Durante el encuentro, los cocineros, restauradores y bodegueros presentes agradecieron el reconocimiento institucional

El Cabildo de Lanzarote ha recibido a varios profesionales de la gastronomía y del sector vitivinícola de la isla que han obtenido recientemente reconocimientos en algunas de las principales guías y premios del ámbito culinario nacional.

Imagen cedida.

El encuentro estuvo encabezado por el presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, junto a la consejera de Promoción Económica, Nori Machín, y el consejero de Hostelería, Armando Santana, quienes felicitaron personalmente a los chefs, restauradores y profesionales del vino que han situado a Lanzarote en el mapa gastronómico a través de distinciones como la Estrella Michelin, los Soles de la Guía Repsol o el Premio Isabel Mijares.

Participación en la recepción

En la recepción participaron el cocinero Rubén Cuesta, del restaurante Kamezí, distinguido con una Estrella Michelin; Orlando Ortega y Sandra Guadalupe, del restaurante Lilium, reconocido en la Guía Repsol; Amor López Sirvent, de Bodega Erupción, galardonada con el Premio Isabel Mijares; Luis Carrillo, del restaurante Isla de Lobos; Marco Rodríguez, del restaurante El Risco; Colacho Machín, Ignacio Machín y Ana Isabel Távara, de Cocina de Colacho; Víctor Betancort, del restaurante Tacande; Santiago Beneítez, de SeBe; y Víctor Valverde, del restaurante Palacio Ico.

El presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, afirmó que estos reconocimientos “son el resultado del esfuerzo, la creatividad y la constancia de profesionales que han sabido transformar el producto de Lanzarote en una referencia gastronómica”. Betancort añadió que “la gastronomía se ha consolidado como uno de los sectores que impulsa el tejido productivo de la isla, conectado con el sector primario, generador de empleo y siendo capaz de proyectar a Lanzarote como destino gastronómico”.

Gastronomía de la isla

Por su parte, la consejera de Promoción Económica, Nori Machín, trasladó su felicitación a los profesionales presentes y valoró el trabajo colectivo que hay detrás de cada restaurante y proyecto gastronómico. “Cada uno de estos reconocimientos refleja el talento y el esfuerzo de equipos humanos que han conseguido posicionar la gastronomía de Lanzarote fuera de nuestras islas”, apuntó.

Asimismo, el consejero de Hostelería, Armando Santana, consideró que estos premios suponen un respaldo a una profesión con una larga tradición en la isla. “Para quienes sentimos la hostelería como una vocación, estos reconocimientos son un orgullo y una referencia para todo el sector”, indicó.

Durante el encuentro, los cocineros, restauradores y bodegueros presentes agradecieron el reconocimiento institucional y aprovecharon la reunión para trasladar algunas de sus inquietudes y propuestas para el sector, generándose un intercambio de impresiones con los responsables del Cabildo sobre los retos actuales de la gastronomía insular y posibles mejoras para reforzar su proyección y competitividad.