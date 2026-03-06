Oswaldo Betancort, expuso que Órzola «se ha convertido en un referente del crecimiento» de la pesca artesanal en Lanzarote

El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, ha informado del compromiso por parte del Gobierno de Canarias para introducir a corto plazo mejoras concretas destinadas a fortalecer la actividad del sector pesquero en el Puerto de Órzola, en el municipio de Haría.

Puerto de Órzola. Imagen cedida.

Así lo ha indicado tras mantener un encuentro de trabajo esta semana en el Parlamento de Canarias con los consejeros regionales Narvay Quintero y Pablo Rodríguez, responsables de las áreas de Pesca y Puertos Canarios, respectivamente, según ha informado la institución insular en nota de prensa.

Tres embarcaciones

En el encuentro señalan que ambas administraciones han coincidido en la «necesidad de seguir reforzando el puerto pesquero que más ha crecido» en los últimos años en Lanzarote, pasando de contar con tres embarcaciones en 2022 con base en Órzola, a 18 al cierre del ejercicio 2025, con previsión de que esta cifra continúe en aumento.

En este sentido, el presidente del Cabildo de Lanzarote y parlamentario autonómico, Oswaldo Betancort, expuso que Órzola «se ha convertido en un referente del crecimiento» de la pesca artesanal en Lanzarote «gracias al esfuerzo» de los profesionales.

Institución insular

Por ello, apuntó que desde la institución insular se va a seguir «defendiendo sus intereses y dotando al puerto de más y mejores infraestructuras». Añadió que este compromiso con el Gobierno de Canarias «es una garantía para seguir avanzando» en competitividad y futuro para el sector.

Asimismo el consejero de Pesca del Cabildo de Lanzarote, Samuel Martín, ha señalado que la colaboración entre administraciones «es fundamental» para consolidar la recuperación del sector pesquero. En este sentido, indicó que las mejoras previstas en Órzola «responden a una demanda real» de los profesionales y «buscan modernizar» la pesca sostenible.

Obras públicas

Por su parte, el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, expuso que la «clave» de la actuación en Órzola está en la nueva terminal de pasajeros que proyecta Puertos Canarios, ya que con ello se podrá «reordenar de forma integral este puerto y mejorar la convivencia entre los distintos usos, especialmente el pesquero».

Añadió que esa reordenación «dará margen para seguir incorporando mejoras que respondan a las necesidades reales» de los profesionales del mar. Además expuso que Órzola es uno de los puertos que se ha propuesto para obtener la Bandera Azul dentro de la candidatura presentada por Puertos Canarios este año, en la que se incluyen seis instalaciones portuarias del archipiélago.

Calidad ambiental

«Esto demuestra que estamos trabajando no solo en mejorar las infraestructuras, sino también en reforzar la calidad ambiental, los servicios y la proyección de nuestros puertos», apuntó.

En cuanto a las actuaciones previstas, se refirió a la mejora de los pantalanes donde desarrolla su actividad la pesca artesanal de la isla, siendo esta una intervención que «permitirá optimizar la seguridad, la operatividad y las condiciones de trabajo de los profesionales del mar».

Puertos Canarios se ha comprometido a, una vez proyectada y ejecutada la nueva terminal de pasajeros prevista para los próximos meses, ceder temporalmente al Cabildo de Lanzarote las instalaciones donde se sitúan los actuales baños públicos del puerto para destinarlas a nuevas infraestructuras específicas para el sector pesquero.