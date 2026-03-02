El Cabildo de Lanzarote crea un Observatorio Insular de la Identidad Canaria ante la evolución social, cultural y territorial de la isla

El nuevo Observatorio Insular de la Identidad Canaria medirá la evolución social, cultural y territorial de Lanzarote y La Graciosa

El pleno del Cabildo de Lanzarote ha aprobado recientemente por unanimidad la creación del Observatorio Insular de la Identidad Canaria ante los retos del crecimiento demográfico en la isla.

La corporación insular ha recordado que se trata de una iniciativa impulsada por el grupo de gobierno que preside Oswaldo Betancort, a través del Área de Gobierno Abierto que dirige el consejero Armando Santana.

La nueva entidad nace con el objetivo de analizar de forma permanente la evolución social, cultural y territorial de Lanzarote y La Graciosa, con el fin de anticipar riesgos que puedan afectar a la cohesión social, al arraigo de la población residente y a la preservación de la identidad cultural del archipiélago.

Santana ha defendido la creación de este instrumento como una respuesta estratégica ante el proceso de transformación que viven las islas.

«La creación del Observatorio Insular de la Identidad Canaria responde a una realidad objetiva: Lanzarote y La Graciosa están viviendo el proceso de transformación demográfica, económica y social más intenso de su historia contemporánea», explicó.

También subrayó que el crecimiento poblacional puede generar oportunidades, pero que requiere análisis y planificación. «Este Observatorio permitirá anticiparnos a los retos que plantea el crecimiento de Lanzarote. Queremos seguir siendo un territorio abierto, próspero y diverso, pero también una isla que protege su identidad«, señaló.

Entre las funciones del Observatorio se incluyen el seguimiento de la evolución de la identidad cultural insular, la evaluación del impacto del crecimiento poblacional y turístico en la cohesión social, y la propuesta de medidas en ámbitos educativos, territoriales y culturales.