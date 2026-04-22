El programa de La Radio Canaria aborda, a partir de las 18:30 horas, las consecuencias de la guerra civil que acaba de cumplir tres años de enfrentamiento armado

La Radio Canaria emite este jueves, a las 18:30 horas, una nueva edición de ‘El Análisis Internacional’ que detalla las consecuencias salvajes de la guerra civil de Sudán con cientos de muertos y 14 millones de desplazados. Un conflicto que acaba de cumplir tres años de enfrentamiento armado y que se ha caracterizado por un patrón de violencia generalizada contra la población civil, incluida la violencia por motivos étnicos, asesinatos en masa, tortura, violencia sexual e inanición.

Sudán, una guerra olvidada y eterna, este jueves en ‘El Análisis Internacional’. Imagen de archivo de Europa Press

El programa, que dirige y presenta por Javier Granados, ahonda en el enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas Sudanesas y las Fuerzas de Apoyo Rápido -una escisión del Ejército- y para ello, cuenta con la colaboración de la coordinadora general de Médicos Sin Fronteras en Sudán, Marta Cazorla, que pone el foco en las complicadas situaciones que soporta diariamente la organización no gubernamental para atender a los miles de personas que huyen de los conflictos armados.

La invitada, además, detalla la devastación de todo el sistema sanitario y cómo esta guerra civil ha acabado con todas las infraestructuras sociales y los servicios esenciales de Sudán, sobre todo, los sanitarios.

‘El Análisis Internacional’ se acerca, por otro lado, a las principales reflexiones sobre la entrada en vigor del Pacto Europeo de Migración y Asilo este próximo 12 de junio que se ha realizado esta semana en Casa África, un documento muy complejo y difícil de interpretar que, según estos expertos, hará más complicado convertirse en refugiado en Europa y que amenaza con convertir a Canarias y a otras islas europeas mediterráneas en grandes centros de retención de migrantes.