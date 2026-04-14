Canarias cautiva al Salón Gourmets con su «Gastronomía Volcánica»

Las islas presentan en Madrid su oferta de productos ‘premium’, destacando la innovación en la cerveza de aloe y la excelencia de sus quesos, mieles y aceites artesanales

Cata de la cerveza de aloe en el Salón Gourmet de Madrid

El Salón Gourmets de Madrid celebró este martes el Día de Canarias con los colores y sabores del archipiélago. Bajo el lema «Gastronomía Volcánica«, las siete islas han desplegado un arsenal de productos ‘premium’ que combinan la tradición con la innovación, posicionando a la región como un referente del sector gourmet internacional.

Innovación y tradición: de la cerveza de aloe al chorizo de Teror

Uno de los grandes protagonistas de la jornada ha sido la cerveza de aloe vera. Ernesto Pérez, de Aloe Plus Lanzarote, destacó la singularidad de esta bebida elaborada con agua mineral de La Palma y maltas seleccionadas. Esta apuesta por lo disruptivo convive en el pabellón canario con clásicos como el chorizo de Teror, las sales de Salinas de Tenefé y el almogrote gomero.

Los representantes de los distintos cabildos insulares han coincidido en señalar que la clave del éxito reside en la singularidad del territorio. La orografía y el clima volcánico otorgan a los vinos, quesos y aceites una personalidad imposible de replicar en otros lugares.

Calidad frente a cantidad

La estrategia de Canarias en esta edición es clara: calidad frente a cantidad. Oswaldo Betancort, presidente del Cabildo de Lanzarote, subrayó que se trata de un producto «no industrializado y con un valor nutricional muy destacado», ideal para un mercado que busca salud y exclusividad.

El stand de Canarias no solo ha servido de escaparate, sino también de escenario. El programa del evento incluye showcookings con demostraciones de cocina en vivo con chefs de las islas. También catas guiadas con degustaciones de vinos con denominación de origen y quesos premiados. Y por último, ponencias que han dado espacios de debate sobre el potencial de la gastronomía como motor turístico.