Lidl retira de Canarias un lote de salmón ahumado por posible presencia de listeria

La cadena de supermercados ha retirado de sus tiendas en Canarias el lote de salmón ahumado noruego con pistacho de la marca Deluxe porque podría estar contaminado con la bacteria listeria

Salmón ahumado

Salmón ahumado en blíster

La marca de supermercados Lidl ha retirado de sus tiendas en Canarias un lote de salmón ahumado noruego con pistacho de la marca Deluxe y fabricado por «Compagnia del Mare» por su posible contaminación con la bacteria listeria monocytogenes.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha concretado en una comunicado que se trata del lote LC22606501, envasado en blíster de plástico de 100 gramos, con fecha de caducidad 18/04/26 y refrigerado.

Aunque la distribución inicial ha sido en Canarias, no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas, según Aesan.

No se debe consumir

Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta que se abstengan de consumirlos.

En el caso de haber consumido alguno de los productos de los lotes afectados y presentar sintomatología compatible con la listeriosis (vómitos, diarrea o fiebre), se recomienda acudir a un centro de salud.

Lidl ha publicado además en su página web un comunicado del fabricante «Compagnia del Mare» en el que se detalla que se ha detectado la posible contaminación bacteriana en controles rutinarios.

Los clientes que hayan comprado el producto pueden devolverlo en cualquier punto de venta de Lidl donde les reembolsarán el importe de compra incluso sin presentar el tique de compra.

Ningún otro producto comercializado por Lidl se encuentra afectado por este aviso a los consumidores. Finalmente, Compagnia del Mare ha pedido disculpas «a todos los clientes afectados por los inconvenientes causados».