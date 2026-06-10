La ruta atlántica continúa siendo la «más mortífera» de la frontera, con 635 víctimas, a pesar de que se ha producido un 72 % menos de llegadas
Un total de 1.317 personas migrantes han muerto intentando llegar a las costas españolas en los cinco primeros meses de 2026, según un análisis dado a conocer este miércoles por el colectivo Caminando Fronteras.
De las más de 1.300 personas que han fallecido desde el 1 de enero hasta el 31 de mayo, 142 eran mujeres y 129 eran menores de edad. Además, 27 embarcaciones han desaparecido con todas las personas a bordo.
El colectivo ha indicado que la ruta atlántica continúa siendo la «más mortífera» de la frontera, con 635 víctimas. «A pesar de que se ha producido un 72% menos de llegadas, la ruta se ha vuelto más letal. Por cada 100 personas que llegaban en 2025, morían en torno a 14 personas. En 2026, esa cifra se eleva a 21 personas», ha destacado.
Respecto a la ruta argelina, Caminando Fronteras ha indicado que supera por primera vez las 507 víctimas, lo que supone un 54% más que en el mismo periodo del año anterior.
Por su parte, la ruta del Estrecho ha duplicado el número de víctimas pasando de 52 a 99 en este año 2026; mientras que en la valla de Ceuta se han muerto 48 personas durante estos cinco primeros meses de 2026.
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Derecho de las víctimas
«Este documento es, ante todo, un acto de memoria. Nace del derecho de las familias a saber, del derecho de las víctimas a ser reconocidas, y de la convicción de que la memoria es también una forma de justicia. Es una herramienta de reparación y de transformación social, sostenida año tras año por quienes se niegan a que sus nombres desaparezcan en el silencio», ha afirmado la fundadora de Caminando Fronteras, Helena Maleno, experta en migraciones y coordinadora de la investigación.
El informe se publica antes de la visita del Papa León XIV a Canarias, quien ha denunciado en reiteradas ocasiones la exclusión y la discriminación de las personas que migran.
«Las cifras que hoy presentamos ilustran con exactitud la realidad a la que se refiere el papa y son la evidencia de lo que ocurre cuando esas palabras no se traducen en políticas concretas de protección del derecho a la vida», ha concluido Helena Maleno.