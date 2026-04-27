La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife juzga este lunes al acusado por la presunta agresión sexual a una joven alemana

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife juzga este lunes a un taxista por violar presuntamente a una turista alemana. Los hechos ocurrieron cuando la víctima regresaba a su domicilio tras salir de una discoteca. La Fiscalía solicita diez años de prisión y una indemnización de 25.000 euros por los daños morales causados.

Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife / Gobierno de Canarias, Archivo

El acusado recogió a la joven a las afueras de un local nocturno. Ella solo quería regresar a su residencia de vacaciones junto a sus padres. Durante el viaje, el hombre pronunció frases con ánimo libidinoso hacia la mujer.

El taxista desvió el vehículo hacia un lugar apartado antes de llegar al destino. Allí aparcó el coche y comenzó a realizar tocamientos sin consentimiento. El procesado ignoró la negativa de la joven en todo momento.

Ante esa negativa, se bajó del vehículo y fue hacia la parte derecha del taxi donde se hallaba la mujer en el asiento del copiloto hasta que la tumbó en los dos asientos delanteros y la agredió sexualmente. Ella no reaccionó por el miedo extremo que sintió en ese instante.

Amenazas y antecedentes del acusado

El agresor amenazó con golpear a la turista con el puño de forma violenta. Esta intimidación física anuló cualquier capacidad de resistencia por parte de la víctima. La joven se encontraba indefensa ante la agresividad del conductor profesional.

El escrito de acusación confirma que el detenido tiene antecedentes por violencia de género. Estos registros previos no computan directamente en esta causa judicial concreta. Sin embargo, el documento judicial detalla su comportamiento violento y peligroso.

Peticiones de la Fiscalía y medidas de protección

El Ministerio Fiscal califica los hechos como un delito de agresión sexual consumado. Por ello, solicita una pena de diez años de cárcel para el procesado. También exige el pago de 25.000 euros para compensar el daño moral.

La acusación pública reclama la prohibición de comunicación durante quince años con la joven. El taxista no podrá acercarse a menos de 300 metros de la víctima. Además, el fiscal pide diez años de libertad vigilada tras la prisión.