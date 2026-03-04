El Ayuntamiento de La Palma lamenta el uso indebido de los ‘Enanos’ en los carnavales de Toledo y estudia acciones legales

Santa Cruz de La Palma defiende la imagen de los ‘Enanos’. Europa Press

El Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma ha condenado la utilización de la imagen de la ‘Danza de Los Enanos’ durante los carnavales de Yepes (Toledo), donde una comparsa desfiló con disfraces que simulaban un ejército de soldados ‘enanos’.

La figura del ‘Enano’ es un patrimonio cultural, histórico e identitario de la ciudad y de la isla, vinculada a la Bajada de la Virgen de las Nieves y protegida como expresión propia de las fiestas lustrales.

El alcalde, Asier Antona, ha señalado que el uso de la imagen “fuera de su contexto tradicional” desatiende su valor cultural y emocional, recordando que no se trata solo de un símbolo festivo, sino de una manifestación cultural única que forma parte de la identidad de los palmeros y palmeras.

Por su parte, el concejal de Cultura, Alberto Perdomo, destacó que la figura del ‘Enano’ cuenta con mecanismos específicos de defensa y está vinculada exclusivamente a la Bajada de la Virgen.

Los hechos han sido puestos en conocimiento de los servicios jurídicos municipales y de la empresa especializada que gestiona la propiedad intelectual de la figura del ‘Enano’, para estudiar posibles acciones legales.

El Ayuntamiento reitera su compromiso con la protección del patrimonio cultural y de los símbolos identitarios del municipio, apelando al respeto hacia las tradiciones con profundo arraigo histórico y sentimental.