Jornada de martes marcada por la inestabilidad meteorológica, especialmente en las islas de El Hierro y La Palma que se encuentran en situación de prealerta por lluvias

Previsión del tiempo con Edgar Cedrés

Canarias afronta este martes una jornada marcada por la inestabilidad meteorológica debido a la entrada de una masa de aire húmedo e inestable que dejará un ambiente variable y precipitaciones de distribución irregular. Una pequeña dana situada al oeste del archipiélago condicionará el tiempo este martes y en las islas y lo hará también en los próximos días.

La Dirección General de Emergencias ha decretado la situación de prealerta en El Hierro y La Palma ante la previsión de lluvias localmente fuertes que pueden dejar precipitaciones persistentes, tormentas y acumulados de hasta 60 milímetros en 12 horas en en ambas islas.

El Hierro y La Palma, en prealerta por lluvias. Situación del tiempo en Valverde a primera hora de la mañana de este martes. Imagen RTVC

El Hierro y La Palma, en prealerta

En El Hierro, las primeras precipitaciones han comenzado a caer a primera hora de la mañana con presencia también de niebla, aunque se espera que los chubascos ganen intensidad a partir del mediodía. Hasta ahora se han recogido alrededor de 30 litros por metro cuadrado en El Roque, El Pinar, y en San Andrés. Las precipitaciones podrían ser puntualmente fuertes y persistentes, con acumulaciones significativas en periodos cortos de tiempo. Además, no se descarta que las lluvias vayan acompañadas de tormentas.

En La Palma, las precipitaciones afectarán principalmente a las vertientes sur y este de la isla. La previsión contempla también lluvias débiles a moderadas, ocasionalmente persistentes, en las medianías y vertientes norte y este del resto de las islas de mayor relieve durante la primera mitad del día.

Según las previsiones, las precipitaciones podrían alcanzar los 15 milímetros en una hora y acumular hasta 60 milímetros en un periodo de 12 horas, especialmente en las zonas más afectadas por los chubascos.

Temperaturas sin cambios significativos

En cuanto a las temperaturas, se mantendrán sin cambios importantes, con valores agradables en las zonas costeras y máximas propias del otoño en medianías y cumbres. El viento soplará flojo en general.

En el estado de la mar, se espera marejadilla en las costas del sur, mientras que en las zonas del norte las olas podrían alcanzar los dos metros de altura. Por ello, se recomienda extremar las precauciones en el litoral, especialmente en las costas más expuestas al oleaje.