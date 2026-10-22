Canarias, entre las comunidades con mayor incidencia de infecciones sexuales

La incidencia de las infecciones sexuales más comunes en Canarias es la tercera y cuarta más alta de España, según el último informe de vigilancia epidemiológica

Canarias se sitúa entre las comunidades autónomas con mayor incidencia de infecciones de transmisión sexual (ITS), según el último informe de vigilancia epidemiológica elaborado por el Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III.

Sífiles, gonorrea y clamidia

El documento, con datos de 2025, sitúa al archipiélago como la cuarta comunidad con mayor tasa de gonorrea de España, con 70,88 casos por 100.000 habitantes, sólo por detrás de Cataluña (155,96), Madrid (129,58) y País Vasco (75,81).

En sífilis, Canarias registra la tercera tasa más elevada, con 30,28 casos por 100.000 habitantes, tras Cataluña (34,00) y Madrid (30,34).

La clamidia ocupa la cuarta posición, con 108,77 casos, después de Cataluña (195,90), País Vasco (137,62) y Navarra (128,24). Esta enfermedad fue la ITS con más diagnósticos en Canarias en 2025, con 2.457 casos, seguida de la gonorrea, con 1.601; la sífilis, con 684 y el linfogranuloma venéreo (LGV), con 56.

Aumento de los contagios

Entre 2018 y 2025, los casos de gonorrea aumentaron en 1.341 en las islas, lo que supone un incremento del 516 %, mientras que la tasa pasó de 12,20 a 70,88 casos por cada 100.000 habitantes. Además, entre 2024 y 2025 se notificaron 140 casos más, un aumento del 9,6 %.

En cuanto a la sífilis, los casos pasaron de 332 en 2018 a 1.193 en 2023. Sin embargo, entre 2023 y 2025 descendieron a 684, un 42,7 % menos. Respecto a 2024, la reducción fue de 244 casos, equivalente al 26,3 %. Pese a este descenso reciente, en 2025 se notificaron en Canarias más del doble de casos de sífilis que en 2018.

Los diagnósticos de clamidia aumentaron de 125 en 2018 a 2.457 en 2025, mientras que la tasa pasó de 5,86 a 108,77 casos por 100.000 habitantes. En comparación con el año anterior, en 2025 se registraron 320 casos más, un incremento del 15 %.

Por su parte, el linfogranuloma venéreo, el informe indica que en 2024 se alcanzó el máximo de la serie, con 72 casos, mientras que en 2025 se notificaron 56, es decir, 16 menos y un descenso del 22,2 %.

En el resto del país

El estudio subraya que las ITS «son un problema importante de salud pública tanto por su magnitud como por sus complicaciones y secuelas si no se realiza un diagnóstico y tratamiento precoz».

A nivel nacional, en 2025 se notificaron 37.467 casos de gonorrea, con una tasa de 76,26 por 100.000. El 84,3 % de los diagnósticos correspondió a hombres y edad media fue de 32 años.

En sífilis se registraron 11.879 casos, con una tasa de 24,18 por 100.000 habitantes. El 87,6 % afectó a hombres y el 58,3 % de las infecciones se concentró en personas de entre 25 y 44 años.

Respecto a la clamidia, se notificaron en España 44.511 casos, con una tasa de 90,60 casos por 100.000 habitantes. El 53,7 % correspondió a hombres y el grupo de edad más afectado fue el de 25 a 34 años, con el 36,8 % de los casos.

En cuanto al linfogranuloma venéreo, se contabilizaron 1.824 en todo el país, con una tasa de 3,93 casos por 100.000 habitantes. El 98,6 % de los diagnósticos se realizó en hombres y edad media fue de 36 años.