El pontífice será intervenido en el Policlínico Gemelli de Roma tras detectarse la lesión en una revisión rutinaria y prevé una semana de recuperación

El papa León XIV ingresará este martes en el hospital para ser operado de un nódulo pulmonar. EFE

El papa León XIV será hospitalizado este martes al mediodía en el Policlínico Gemelli de Roma. Se someterá a una operación destinada a extirpar un nódulo pulmonar, según han informado fuentes de la oficina de prensa del Vaticano.

El pontífice anunció el domingo, tras el rezo del Ángelus, que sería intervenido esta semana y explicó que la lesión se había detectado en una fase muy temprana y estaba bien localizada.

Además, fuentes de la Santa Sede han precisado este lunes que el nódulo fue descubierto durante una revisión médica rutinaria. Han avanzado que el posoperatorio se prolongará durante aproximadamente una semana.

Recibió al nuncio apostólico en Suiza, Liechtenstein y Mónaco

El papa, de 71 años, ha mantenido su agenda con normalidad durante la mañana de este lunes. Además, cuenta con varias reuniones con representantes eclesiásticos de distintos países.

Además, entre las siete audiencias celebradas figuran encuentros con el presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, Carlos Enrique Herrera Gutiérrez, y el arzobispo argentino Jorge Eduardo Lozano.

También recibió al nuncio apostólico en Suiza, Liechtenstein y Mónaco, Martin Krebs, y a representantes de Cáritas Internacional, además de otros responsables eclesiásticos y diplomáticos de la Santa Sede.