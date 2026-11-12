Los Premios Best in Class (BiC) llevan más de dos décadas poniendo el foco en la excelencia de los hospitales y servicios clínicos a través del Índice de Calidad Asistencial al Paciente

El Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín y el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, centros adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, se sitúan entre los diez mejores centros hospitalarios en la modalidad de alta complejidad en los Premios Best in Class (BiC) 2026. Por otra parte, la Unidad de Hipertensión Pulmonar y el servicio de Microbiología del Hospital Doctor Negrín se encuentran entre los cinco mejores centros del territorio nacional en su especialidad.

Este reconocimiento pone en valor el trabajo desarrollado por el conjunto de los profesionales del SCS y su compromiso con la calidad asistencial, la seguridad del paciente y la mejora continua. Además, refuerza el compromiso de estos centros hospitalarios con una asistencia pública de calidad y con la incorporación permanente de mejoras en los procesos asistenciales, la innovación, la investigación y la atención a los pacientes.

Excelencia de los hospitales y servicios clínicos

Los Premios Best in Class (BiC) llevan más de dos décadas poniendo el foco en la excelencia de los hospitales y servicios clínicos a través del Índice de Calidad Asistencial al Paciente (ICAP®), un indicador desarrollado con el respaldo de las sociedades científicas participantes, expertos en gestión sanitaria y la Cátedra de Innovación y Gestión Sanitaria de la Universidad Rey Juan Carlos, que evalúa la organización, los procesos y las buenas prácticas que caracterizan a los servicios hospitalarios orientados a ofrecer una atención de máxima calidad.

La Dirección Gerencia del Hospital Doctor Negrín tiene como población de referencia a los residentes mayores de catorce años de los municipios del centro-norte de la isla y de la zona norte de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Además, es centro de referencia para la Isla de Lanzarote en Neurocirugía, Cirugía Torácica, Hemodinámica, Cirugía Plástica, Cirugía Maxilofacial, Angiología y Cirugía Vascular; mientras que, para la provincia de Las Palmas, es centro de referencia en Oncología Radioterápica, Medicina Nuclear (PET-TAC), Laboratorio de Virología, Cirugía Cardíaca del adulto, Atención Integral al paciente con Hemofilia, Tratamiento endovascular del Ictus hemorrágico, UCYR y UME.

Hospital Doctor Negrín

En lo que respecta a la comunidad autónoma de Canarias, el Hospital Doctor Negrín es centro de referencia en el trasplante alogénico de médula ósea, trasplante hematopoyético no emparentado, trasplante cardíaco, cirugía de la cardiopatía congénita del adulto, trasplante pulmonar, estimulación cerebral profunda, biología molecular, microscopia electrónica, radioterapia modalidad Cyberknife y Tratamiento de Ultrasonidos de Alta Intensidad (HIFU) para las enfermedades con trastornos del movimiento. Por otra parte, un total de 29 servicios del centro hospitalario disponen de acreditación o certificación de calidad. Entre otros datos de interés, destaca que el Hospital Doctor Negrín ha sido el primer centro de atención especializada que recibió el reconocimiento como centro comprometido con la excelencia en cuidados BPSO (Guías de buenas prácticas); disponiendo también de la Unidad Experiencia de Pacientes.