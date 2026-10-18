León XIV ha destacado que esta experiencia le ha hecho «ver de manera particular la cercanía de aquellos a los que atraviesan una enfermedad»

El papa León XIV ha reaparecido en público este domingo en el rezo del ángelus desde la ventana de sus aposentos del Palacio Apostólico, en su primer acto público tras recibir el alta hospitalaria por su operación de cáncer de pulmón.

Informa. RTVC.

Imagen agencias.

A las doce del mediodía, y en medio de una gran ovación por parte de los miles de fieles que abarrotaban la Plaza de San Pedro del Vaticano, el pontífice ha aparecido sin ayuda luciendo una gran sonrisa y dirigiéndose a los peregrinos con voz alta y clara.

«Tras haber superado esta delicada fase, ahora reanudaré gradualmente mis actividades, siempre con ⁠la ayuda de Dios y vuestras oraciones», ha dicho León XIV.

Hospital de Roma

«Deseo agradecer a todos aquellos que en estos días han rezado por mí, he sentido realmente vuestro apoyo», ha afirmado tras el rezo el papa, quien también ha mostrado su «especial reconocimiento a los médicos, a los enfermeros y a todo el personal del Policlínico Gemelli», el hospital de Roma donde se ha llevado a cabo la operación.

También ha destacado que esta experiencia le ha hecho «ver de manera particular la cercanía de aquellos a los que atraviesan una enfermedad». «Gracias nuevamente, gracias a todos», ha concluido el pontífice tras ocho minutos de comparecencia entre aplausos de los congregados.