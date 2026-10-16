Varios miembros del personal médico del Hospital Gemelli asistieron a la misa, junto con miembros del Cuerpo de Gendarmería del Estado de la Ciudad del Vaticano

El papa León XIV ha celebrado la misa de este viernes, en la sala preparada en el décimo piso del Hospital Gemelli, según la Oficina de Prensa de la Santa Sede.

Informa. RTVC.

Varios miembros del personal médico y de enfermería del Gemelli asistieron a la misa, junto con miembros del Cuerpo de Gendarmería del Estado de la Ciudad del Vaticano.

En la imagen, el papa León XIV.

Agradecimiento por parte del papa

«En su homilía, el Papa agradeció a todo el personal —médicos, enfermeras y auxiliares— por el trabajo que realizan cada día cuidando a los pacientes en su fragilidad, y especialmente por lo que han hecho y siguen haciendo por él«, decía el comunicado.