El Vaticano comunica que el papa no necesitará ningún tratamiento más tras ser operado de un cáncer de pulmón

El papa ya ha retomado su agenda después de la intervención por un cáncer de pulmón localizado que le extrajeron en la operación y para el que no requerirá más tratamientos

León XIV en Roma a 17 de octubre de 2026. – Francesco Benvenuti / Zuma Press / Europa Press

El papa León XIV no necesitará más tratamientos según los resultados obtenidos tras haber que lo operaran con éxito de un adenocarcinoma en el pulmón derecho que le extirparon el pasado 13 de octubre en la Policlínica Gemelli, en Roma.

Las pruebas de «biología molecular» realizadas al tumor confirman que se trataba de un adenocarcinoma de pulmón y que la enfermedad estaba «localizada». Tras una «evaluación oncológica posterior», se ha concluido que no es «necesario ningún tratamiento adicional«, según ha informado la oficina de prensa de la Santa Sede y recoge Vatican News.

Al Papa León XIV lo operaron el pasado martes «con éxito» en «el plazo y de la forma previstos». La operación la llevó a cabo el equipo de cirugía torácica dirigido por el profesor Stefano Margaritora, quien informó de que el examen histológico in situ confirmó «el diagnóstico que sospechaban con los exámenes preoperatorios.

La cirugía duró 90 minutos y se le extrajo el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica video asistida.