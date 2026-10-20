La visita generó un impacto económico de 139,48 millones de euros en España y movilizó más de 3.000 empleos equivalentes a tiempo completo

El viaje del Papa León XIV a España, que tuvo lugar del 6 al 12 de junio de 2026, costó 29,3 millones de euros y tuvo un impacto económico de 139,48 millones de euros, según el estudio encargado por la Iglesia española a la consultora EY.

El Papa León XIV preside la celebración de la Santa Misa multitudinaria, a 12 de junio de 2026, en Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias (España). Germán L. Maymo/ACFI / Europa Press

Los datos han sido presentados este martes, en la sede de la Conferencia Episcopal Española (CEE), por el coordinador general adjunto de la visita, Fernando Giménez Barriocanal; el delegado de Economía del Arzobispado de Madrid y miembro de la Comisión Ejecutiva del Viaje, José María Albalad; y la socia responsable de Sector Público y de Financial Accounting Advisory Services de EY España, Chus Escobar.

En concreto, han señalado que la organización ha cerrado los trabajos con unas «cuentas saneadas», sin «déficit ni endeudamiento». En concreto, el gasto total de las entidades organizadoras fue de 29,3 millones de euros, de los cuales, el 55,6% corresponden al arzobispado de Madrid (16,3 millones de euros); el 15,7% al de Barcelona (4,6 millones); el 8,9% al obispado de Canarias (2,6 millones); el 9% al de Tenerife (2,63 millones) y un 10,8% a la Conferencia Episcopal Española (CEE), con un total de 3,2 millones.

Esta cifra se eleva hasta los 31,9 millones de euros, 2,6 millones de euros más, si se tiene en cuenta «la cesión de espacios y algunas aportaciones en especie», por ejemplo, la cesión del Santiago Bernabéu, según ha explicado Barriocanal.

El mayor gasto fue en la producción audiovisual

Por categorías, la mayor parte del gasto (7,1 millones de euros) fue destinado a producción audiovisual, luz y sonido; 6,7 millones se dirigieron a preparación y adecuación de espacios y 6,1 millones, a servicios profesionales y de seguridad.

Por su parte, en el capítulo de los ingresos, el 44,7 % de los fondos para pagar la visita, casi la mitad, procedieron de empresas y entidades civiles (13,1 millones de euros); un 31 %, de distintas entidades de la Iglesia (9,1 millones); un 20 % de las Administraciones Públicas (5,9 millones) y un 4,3 % de colectas y donativos (1,3 millones).

En el caso de Madrid, según han informado, no se recibió ninguna subvención ni transferencia económica por parte de las Administraciones Públicas. El 59 % de los ingresos procedió de empresas y fundaciones civiles, mientras que el 41 % de los ingresos fue aportado por entidades eclesiales y por los propios fieles.

Mientras, en el caso de las Islas Canarias, han precisado que las administraciones públicas aportaron 3 millones de euros (2 millones del Gobierno y 1 millón de los cabildos de Tenerife y de Gran Canaria) y, en el caso de Cataluña, la Generalitat aportó 2,8 millones de euros. A las aportaciones dinerarias hay que sumar, según han destacado, la cesión de espacios para centros de prensa, lugares de alojamiento, seguridad, limpieza o sanidad. «Sin las administraciones públicas, esto no habría podido tener lugar», han subrayado.

Un millón de euros en la gran colecta de cobo

También han dado las gracias a los benefactores y a los fieles y, sobre los donativos, Albalad ha destacado la colecta extraordinaria convocada el 12 de abril de 2026 por el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, con la que se recaudó «un millón de euros» procedentes de fieles, congregaciones religiosas, colegios y otras entidades de la Iglesia.

«El viaje del Papa fue posible gracias a una ola de fe y generosidad que perdurará siempre», ha destacado Albalad, durante la rueda de prensa.

Preguntados por los motivos del incremento del gasto con respecto a la previsión inicial que dieron en abril de 15 millones de euros, Barriocanal ha precisado que ellos tienen «una proyección» pero que «a la hora de la verdad», en «el último minuto siempre se producen más gastos porque hay imprevistos».

En cuanto al impacto económico de la visita, el análisis revela que la actividad económica que se generó del gasto asociado a la organización y del consumo realizado por los 2,31 millones de asistentes generó un impacto para la economía española estimado de 139,48 millones de euros de Valor Añadido Bruto (VAB).

Además, señala que «por cada euro de VAB generado de forma directa por la visita se produjeron 2,48 euros de VAB total en la economía española». Sobre la dimensión social, el informe indica que la organización y desarrollo de los actos contó con la participación de 18.225 personas voluntarias, que aportaron un total de «479.867 horas de dedicación, lo que equivale aproximadamente 276 empleos a tiempo completo (FTE) anuales».

Se crearon 1.743 empleos directos

Desde la perspectiva laboral, el estudio apunta que la visita permitió la movilización de «3.080 empleos equivalentes a tiempo completo y a una masa salarial de 56,29 millones de euros». Asimismo, añade que cada puesto de trabajo directo en la visita del Pontífice «se tradujo en 1,77 empleos totales en la economía». En términos cuantitativos, indica que se crearon «1.743 empleos directos, 898 empleos indirectos y 439 empleos inducidos asociados».

Preguntados por la diferencia de costes con respecto a la visita de Benedicto XIV por la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) de 2016, unos 20 millones de euros menos, Barriocanal ha precisado que son dos eventos que no tienen «comparación» pues en la JMJ movilizaron a «mil obispos y a 2 millones de peregrinos de todo el mundo» y organizaron «varios centenares de actos culturales» durante toda una semana.

Mientras, en el viaje del Papa León XIV, han explicado que se ha «focalizado» en 21 actos y se ha hecho «un enorme esfuerzo de austeridad». De hecho, Albalad ha revelado que han tenido que dar varios «noes» recurriendo a varios presupuestos para conseguir reducir los costes.

Sobre la ausencia de déficit, Barriocanal ha puntualizado que la visita del Papa no genera déficit porque no hay partidas que estén fuera de los presupuestos ordinarios de las distintas diócesis. «Eso significa que las diócesis no han tenido que pedir un préstamo, ni la Conferencia Episcopal», ha añadido.