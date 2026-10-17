El papa León XIV recibe el alta médica tras su cirugía de pulmón

León XIV fue ingresado en el Policlínico Gemelli el pasado martes 13 de octubre sobre las 13:00 horas para ser intervenido
El Vaticano ha informado este sábado a través de un breve comunicado que el Papa será dado de alta este sábado y podrá regresar a su residencia oficial, el Apartamento Pontificio en el Palacio Apostólico Vaticano.
«Tras los análisis de sangre, la radiografía de tórax realizada esta mañana y la evaluación de su estado clínico, el Santo Padre ha sido dado de alta». Así lo ha indicado el equipo médico y ha difundido la Santa Sede.
Policlínico Gemelli
En total, León XIV ha estado hospitalizado cuatro días. El Pontífice fue ingresado en el Policlínico Gemelli el pasado martes 13 de octubre al filo de las 13:00. Esa misma tarde fue intervenido. Durante la operación, los médicos le extirparon un tumor maligno junto al lóbulo inferior del pulmón derecho.
Esta semana se conocerán los resultados de los análisis que ayudarán a saber si el tumor ha sido completamente extirpado.