La Policía Nacional aclara que en «ninguno de los casos registrados se ha detectado una amenaza real de bomba»
La Policía Nacional ha lanzado este sábado un mensaje de tranquilidad a la población ante la aparición de objetos sospechosos en la vía pública en Las Palmas de Gran Canaria.
En un comunicado, el cuerpo de seguridad aclara que en «ninguno de los casos registrados — mochilas o maletas abandonadas o extraviadas que contienen ropa y objetos personales— se ha detectado una amenaza real de bomba ni la presencia de artefactos explosivos«.
Sin embargo, la Policía Nacional recuerda que, ante cualquier objeto sospechoso, se activa el protocolo de seguridad correspondiente, movilizando los recursos necesarios para comprobarlo y garantizar la seguridad tanto de los ciudadanos como de los agentes.
Unidades especializadas
Por ello, recuerdan, si se observa una zona acordonada o vehículos policiales cortando el paso, la población no debe alarmarse. Estas actuaciones permiten que las unidades especializadas, como Guías Caninos y TEDAX de la Policía Nacional, realicen las comprobaciones oportunas con todas las garantías.
De este modo, ante cualquier duda o incidencia, solicitan contactar con el 112 o el 091 (Policía Nacional).