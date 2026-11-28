María Vargas Hernández es Psicóloga General Sanitaria y una de las voces expertas que participa en el programa Así Somos. A sus 25 años, representa a una nueva generación de profesionales que combina el rigor clínico con una sensibilidad especial hacia los retos que plantea la era digital. Se define en tres palabras que marcan su forma de trabajar: empática, cercana y comprometida.

VOCACIÓN POR LA PREVENCIÓN Y EL BIENESTAR INFANTIL

Aunque hoy la vemos volcada en la psicología, María siempre tuvo claro que su misión estaba en el cuidado de las personas más vulnerables. Si no hubiera seguido el camino de la salud mental, probablemente la encontraríamos en el área de Magisterio Infantil. Para ella, la prevención es la piedra angular de nuestra sociedad, y los centros educativos y las familias son los escenarios donde mejor se puede trabajar.

María entiende a los niños como «pequeñas esponjas» que necesitan figuras de referencia sanas. Esta sensibilidad la ha llevado a valorar por encima de todo su capacidad para conectar con las personas, una cualidad que considera esencial para rescatar la humanidad en un mundo cada vez más mediado por pantallas.

EL DESAFÍO DE LA COMUNICACIÓN

Como experta en salud mental juvenil, María analiza con precisión los nuevos fenómenos comunicativos. Explica que la preferencia de la adolescencia por los mensajes y notas de voz sobre las llamadas tradicionales responde a una búsqueda de control.

La pérdida del control: En una llamada, el miedo a equivocarse o sentir vergüenza aumenta. Los mensajes permiten editar y borrar, reduciendo la sensación de sobreexposición.

Nuevos códigos emocionales: Aunque se pierda la práctica de leer gestos o tonos de voz (comunicación no verbal), María señala que la juventud no ha dejado de sentir, sino que ha adaptado su empatía a nuevos códigos: el uso de emojis, los tiempos de respuesta o los «likes».

Momentos de la grabación del programa Así Somos Relaciones Sociales.

CONECTIVIDAD 24/7

Estar localizable en todo momento tiene un impacto psicológico evidente. María advierte sobre el aumento de la ansiedad y los problemas de concentración derivados del FOMO (miedo a perderse algo). Sin embargo, aporta una visión equilibrada, para muchos jóvenes, la red no es el problema, sino un lugar de pertenencia que no encuentran en su entorno físico.

Asimismo, destaca cómo las figuras de internet e influencers están ganando terreno en la construcción de la identidad adolescente, ofreciendo una sensación de comunidad (fandoms) que ayuda especialmente a los perfiles más tímidos.

CONSEJOS PARA FAMILIAS

Uno de los puntos clave que María aborda es la delgada línea entre el cuidado y la privacidad. Su enfoque es claro: la supervisión debe basarse en la madurez del adolescente y el riesgo real, nunca en la ansiedad de las familias.

Límites sanos: Normas claras en horarios y contenidos.

Vínculo de confianza: Crear un canal donde la juventud pueda pedir ayuda sin sentirse juzgada.

UN MENSAJE DE ESPERANZA

Para quienes sienten que no encajan o que se sienten agotados por la presión social de estar siempre disponibles, María tiene un mensaje fundamental: la búsqueda de «tus personas» puede ser larga, pero merece la pena.

En sus momentos de desconexión, María disfruta de la música y de conducir en soledad, un espacio propio para pensar y sentir. Esa misma autenticidad es la que transmite a la juventud: «Vuestra historia aún se está escribiendo; quedan muchos personajes maravillosos por desbloquear».