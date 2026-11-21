Especialista en Psiquiatría y Psicoterapia

Eduardo Vera Barrios, 43 años, es mucho más que un Médico Psiquiatra, es especialista en Psiquiatría y Psicoterapia. Es un profesional que ha hecho de la empatía su verdadera brújula terapéutica. Con una mirada que equilibra el rigor clínico y una sensibilidad especial por la historia de cada paciente, Eduardo se define, ante todo, como alguien comprometido, trabajador y profundamente humano.

UN ENFOQUE BASADO EN LA «DESCOMPRESIÓN EMOCIONAL»

Para Eduardo, la salud mental no es la ausencia de problemas, sino un equilibrio vivo. Él suele comparar el estrés diario con la labor de un buzo: tras sumergirse en un «mar de cortisol» y pensamientos negativos, es vital regresar a la superficie poco a poco.

Esa descompresión emocional es la que él mismo practica en su día a día. Para desconectar, Eduardo necesita soltar el teléfono y crear su propia «burbuja», refugiándose en la meditación, el deporte, la composición de letras o el estudio de la guitarra moderna. Cree firmemente que la clave está en el «término medio» de Aristóteles: saber entender qué necesitamos en cada momento para no rompernos.

EXPERTO EN GESTIÓN DE ANSIEDAD Y RENDIMIENTO

En su colaboración con el programa Así Somos de RTVC, Eduardo Vera traduce el complejo lenguaje de la neurociencia a palabras que todos podemos entender. Es un apoyo fundamental para jóvenes y familias que lidian con la ansiedad ante los exámenes y la PAU.

Eduardo explica de forma sencilla qué le ocurre al cerebro cuando nos quedamos «en blanco» —ese pico de noradrenalina que nos bloquea— y no se queda solo en el diagnóstico. Como experto, nos enseña herramientas prácticas de respiración consciente y pautas de sueño, recordándonos que el descanso es el «mínimo no negociable» para que nuestra memoria y nuestro bienestar funcionen.

Momentos de las grabación del programa Así Somos, estrés académico.

COMPROMISO CON LAS NUEVAS GENERACIONES

Más allá de la consulta, Eduardo se dedica a quitarle peso al «pánico al error» que tanto frena a los jóvenes de hoy. Su mensaje es directo y esperanzador: no existen errores irreversibles, solo nuevas formas de contar nuestra propia historia.

Frente a la presión por las notas o la comparación constante en redes sociales, él propone un camino de autocompasión y flexibilidad. Si pudiera hablar con aquel Edu de 18 años que estaba a punto de empezar Medicina, le daría el mismo consejo que hoy comparte con sus pacientes:

«El camino es más importante que la meta. Disfruta de él. La felicidad consiste en aceptar lo que la vida trae, ajustando nuestras expectativas para encontrar el equilibrio».