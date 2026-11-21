Educador Socia y Doctor en Psicología

En Así Somos tenemos el placer de contar con Graziano, Educador Social, Doctor en Psicología y Profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria de 46 años que entiende la formación no solo como la transmisión de conocimientos, sino como un acto de transformación social. Se define a sí mismo como alguien disponible, creativo y apasionado, valores que traslada tanto al aula como a su vida personal.

EL MURO DE RUANDA: EL ORIGEN DE UNA VOCACIÓN

La trayectoria de Graziano cambió para siempre a los 21 años, durante un servicio civil en Ruanda. Allí, tras el conflicto, vivió en una comunidad de acogida. Un día, al escuchar las risas de los niños tras el muro de un orfanato, tuvo una revelación: la educación es la herramienta más poderosa para mejorar el mundo.

Ese impulso le llevó a titularse en Educación Social y, más tarde, a descubrir su gran pasión: el teatro. Durante 20 años, Graziano ha llevado el arte a las prisiones, desempeñando roles desde actor hasta director, utilizando la escena como un espacio de libertad y reinvención.

Momentos de la visita a las instalaciones de Televisión Canaria

¿POR QUÉ SUFREN LOS ESTUDIANTES HOY?

Como profesor universitario, Graziano analiza el aumento del estrés académico desde una mirada crítica hacia nuestra sociedad actual. Identifica varios factores clave:

Sociedad acelerada y multitarea: La presión por «vivir muchas vidas» y estar presente en todo (estudios, redes sociales, ocio) genera un agotamiento constante.

Hiperprotección: Graziano señala que la cercanía excesiva de los padres a veces reduce la autonomía de los jóvenes, restándoles capacidad para enfrentar retos y desarrollar resiliencia.

Modelos de éxito irreales: El miedo a equivocarse crece ante la exposición a vidas «perfectas» en redes sociales, generando frustración cuando no se alcanzan metas poco realistas.

CONSEJOS PRÁCTICOS PARA EL DESBORDE EMOCIONAL

Para Graziano, la herramienta más potente y olvidada es pararse a respirar.

«Nos recuerda que estamos vivos y que la vida es mucho más que exámenes»

Además, propone estrategias concretas para sus alumnos:

Planificación real: Organizarse es la base de la calma.

Estudiar en red: No sentirse solo. Compartir el esfuerzo con compañeros ayuda a mantener la motivación.

Escuchar(se): El éxito no es estatus ni dinero; es plenitud y capacidad de escucha activa hacia uno mismo y hacia los demás.

EVITAR EL DESGASTE PROFESIONAL (BURNOUT)

En una profesión tan intensa, Graziano ha aprendido a proteger su salud mental. Su secreto es mantener la curiosidad por el ser humano y entender su papel no como un «salvador», sino como un acompañante que facilita oportunidades respetando la libertad del otro.

Durante la grabación del programa Así Somos, Estrés académico

DESCONEXIÓN Y ESPERANZA

Fuera del entorno académico, Graziano se refugia en la naturaleza. Nadar en el mar, caminar por el campo o cuidar sus plantas son sus rituales de calma, junto con el dibujo y la pintura.

Su mensaje final para los jóvenes es una invitación a la acción:

«No tengan miedo a implicarse en la vida. Habrá fracasos, pero si son generosos con la vida, la vida lo será con ustedes».