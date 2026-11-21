Daniel Castañeda Campos es una de las voces jóvenes que pone perspectiva real al programa Así Somos. A sus 17 años, como alumno de 2º de Bachillerato de Ciencias en el IES Garoé y representante de sus compañeros, Daniel representa la realidad de una generación que lidia con grandes expectativas de futuro. Se define en tres palabras que marcan su personalidad: creativo, activo y alegre.

EL RETO DEL SEGUNDO TRIMESTRE

Para Daniel, el éxito no se mide en títulos, sino en la capacidad de hacer lo que realmente te haga feliz. Sin embargo, reconoce que el camino no siempre es sencillo y habla con sinceridad sobre cómo la presión académica empieza a pasar factura:

El impacto físico: Menos horas de sueño y menos tiempo libre que se traducen, inevitablemente, en un estado de ánimo más irritable.

Momentos de la visita a los platós de Televisión Canaria.

Su estrategia de supervivencia: Para no sucumbir al agobio de las entregas y los exámenes, Daniel apuesta por el «día a día», centrándose en la tarea presente sin dejar que la ansiedad por lo que viene mañana le bloquee.

«Un examen no lo es todo y una nota no nos define como personas».

Con este mensaje, Daniel busca quitarle peso a esa sensación de que «te juegas la vida» en un solo papel.

ENTRE LA INGENIERÍA NAVAL Y LAS EXPECTATIVAS FAMILIARES

Daniel tiene la mirada puesta en la Ingeniería Naval, una meta que siente como propia, aunque admite, con honestidad, que siempre existe esa «espinita» de la presión familiar por «ser alguien en la vida». Su mayor talento es la creatividad, una herramienta que utiliza no solo para sus estudios, sino para afrontar los problemas con una mirada diferente.

Para desconectar de las fórmulas y los apuntes, Daniel elige correr. El deporte es su vía de escape para resetear la mente y recuperar esa alegría que lo caracteriza.

Momentos durantes la grabación del programa Así Somos, estrés acádemico

UN DESEO PARA SU GENERACIÓN: MÁS EMPATÍA

Si algo tiene claro este joven del IES Garoé, es que la clave para una mejor salud mental colectiva no está en los libros, sino en los vínculos humanos. Daniel lanza una propuesta clara para sus compañeros y para la sociedad: hace falta más empatía y, sobre todo, recuperar el tiempo de calidad con los amigos, lejos de las obligaciones y las pantallas.