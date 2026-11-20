Más de 100 migrantes serán trasladados fuera de la isla este sábado, mientras colectivos ciudadanos convocan una concentración en Valverde y los empresarios reclaman medidas para proteger la economía herreña

El Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de San Andrés, en El Hierro, se encuentra completamente vacío. Una imagen poco habitual en pleno otoño, periodo que históricamente registra una intensa actividad en la ruta migratoria canaria, como se ha podido comprobar en las últimas semanas. Pese a esta situación, las autoridades mantienen la vigilancia ante la posibilidad de nuevas llegadas.

CATE de San Andrés, en El Hierro, vacío

Las personas migrantes que permanecen en la red de acogida se encuentran distribuidas en otros recursos de la isla, entre ellos el polideportivo de San Andrés y el convento de La Frontera. Para este sábado, 21 de noviembre, está previsto el traslado de más de 100 migrantes fuera de El Hierro, una medida que permitirá aliviar la presión sobre los dispositivos de acogida insulares.

La cooperación con Senegal reduce las llegadas a El Hierro

Desde el Cabildo de El Hierro atribuyen parte de este descenso de las llegadas a la colaboración entre el Estado español y el Gobierno de Senegal.

Según las estimaciones trasladadas desde la institución insular, más de 3.000 personas habrían sido interceptadas o habrían desistido de emprender la ruta hacia Canarias gracias a las actuaciones desarrolladas en el país africano.

Esta reducción de las salidas estaría contribuyendo al parón migratorio que experimenta actualmente El Hierro. No obstante, las autoridades insisten en mantener los dispositivos preparados ante posibles cambios en los flujos migratorios.

Concentración vecinal en Valverde para reclamar más apoyo

Mientras tanto, distintos colectivos ciudadanos continúan reclamando una mayor implicación de las administraciones públicas ante las consecuencias de la emergencia migratoria.

El movimiento social Mujeres Canarias, vinculado a un colectivo de mujeres de Ceuta, ha convocado para este sábado una concentración simultánea en ambos territorios. «Necesitamos alzar la voz para que nuestros gobernantes se den cuenta de que necesitamos urgentemente ayuda», señala una de las representantes del movimiento.

La movilización tendrá lugar en Valverde y pretende trasladar a las instituciones las preocupaciones de parte de la población ante la situación migratoria que atraviesa la isla.

Los empresarios alertan de cancelaciones y reclaman medidas económicas

Por su parte, las pequeñas y medianas empresas de El Hierro han solicitado medidas específicas para proteger la actividad económica insular frente a las consecuencias de la emergencia migratoria.

El sector empresarial advierte de que ya se están registrando cancelaciones que afectan a distintos municipios, más allá de La Restinga, principal punto de llegada de cayucos a la isla.

«Ya estamos comenzando a ver, no solamente en La Restinga, sino en el resto de la isla, anulaciones», señala un representante empresarial, que advierte de que estas cancelaciones no se limitan al sector hotelero.

Los empresarios también reclaman recursos y mecanismos de apoyo que permitan afrontar las consecuencias económicas de la situación migratoria sin añadir presión a los servicios y a la actividad habitual de El Hierro.

De este modo, la isla afronta una tregua en las llegadas de cayucos, mientras las instituciones, los colectivos ciudadanos y el tejido empresarial mantienen sus demandas para mejorar la respuesta ante futuras emergencias.