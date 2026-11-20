La HI-5 constituye uno de los principales ejes varios de la isla, al conectar Valverde con La Frontera a través de Los Roquillos

El Pleno del Cabildo de El Hierro ha aprobado este viernes con la unanimidad de todos los grupos el gasto de 1.394.304,82 euros destinado a la rehabilitación del firme de la carretera de interés regional HI-5, en el tramo comprendido entre Los Mocanes y Belgara, en La Frontera.

La actuación contempla la intervención en aproximadamente 1,4 kilómetros de vía, entre los puntos kilométricos 15+640 y 17+040.

Los trabajos previstos incluyen la rehabilitación del firme y la mejora del drenaje superficial, así como actuaciones en los márgenes de la carretera, que actualmente presentan diversas deficiencias.

La HI-5 constituye uno de los principales ejes viarios de la isla, al conectar Valverde con La Frontera a través de Los Roquillos.