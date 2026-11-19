CEOE Tenerife y APYME El Hierro han defendido la necesidad de garantizar una atención digna y respetuosa con los derechos de las personas migrantes

CEOE Tenerife y APYME El Hierro han reclamado este jueves una respuesta coordinada y sostenida de las administraciones ante la crisis migratoria, con financiación adicional para atender la emergencia y medidas que protejan la actividad económica de la isla.

Imagen archivo RTVC.

En un comunicado conjunto ambas organizaciones empresariales han pedido a los gobiernos de España y de Canarias, a los cabildos de El Hierro y Tenerife y a los ayuntamientos herreños de Valverde, La Frontera y El Pinar que articulen una respuesta que tenga en cuenta tanto las necesidades humanitarias como el impacto de las llegadas sobre la población, los servicios públicos y el tejido productivo insular.

Desarrollo del territorio

CEOE Tenerife y APYME El Hierro han defendido la necesidad de garantizar una atención digna y respetuosa con los derechos de las personas migrantes, pero han advertido de que la gestión de la emergencia debe contar con financiación específica para evitar que se detraigan recursos destinados al funcionamiento y desarrollo del territorio.

Las organizaciones consideran que la presión migratoria exige reforzar los servicios públicos y evitar que una emergencia de dimensión suprainsular recaiga de forma desproporcionada sobre una isla con poca población, doble insularidad y limitaciones de conectividad y capacidad.

Organizaciones empresariales

Entre sus propuestas figura la creación de una mesa de coordinación en la que participen la Administración General del Estado, el Ejecutivo autonómico, el Cabildo de El Hierro y los tres ayuntamientos de la isla, junto a las organizaciones empresariales y sindicales más representativas.

Este órgano permitiría anticipar necesidades y acordar actuaciones con responsables, recursos y plazos definidos, según plantean.

Asimismo, reclaman que las administraciones dispongan de financiación adicional para cubrir los gastos extraordinarios derivados de la emergencia y reforzar los medios humanos y materiales, sin comprometer las inversiones, los servicios ni los programas destinados al desarrollo económico insular y regional.

Estudio de una deducción

En el ámbito empresarial, proponen establecer un sistema que permita documentar los posibles perjuicios económicos en sectores como el comercio, la hostelería, la pesca y el turismo, así como estudiar medidas de apoyo cuando existan evidencias de esos daños y sean compatibles con la normativa.

Entre las medidas económicas planteadas destaca el estudio de una deducción del 60 % del IRPF para los contribuyentes con residencia habitual y efectiva en El Hierro, aplicada a las rentas que puedan acogerse y con los requisitos que se determinen.

Las organizaciones piden que se analicen su viabilidad jurídica y económica, el coste fiscal y la distribución de sus efectos, así como alternativas para los hogares con rentas bajas y los pensionistas.

También proponen una bonificación del 50 % en las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social y en las cuotas de los autónomos, incluidos los trabajadores por cuenta propia del régimen del mar.

Conectividad aérea y marítima

A estas iniciativas suman el estudio de medidas específicas para las islas verdes dentro del Régimen Económico y Fiscal (REF), incentivos al empleo estable y a la inversión productiva, y mejoras de la conectividad aérea y marítima.

CEOE Tenerife y APYME El Hierro sostienen que las medidas deben beneficiar al conjunto de la isla y contribuir tanto a afrontar la situación extraordinaria como a corregir las limitaciones estructurales que condicionan su economía.

«El Hierro no pide privilegios ni plantea una oposición entre residentes y personas migrantes. Pide que la solidaridad tenga respaldo, recursos y responsabilidades compartidas. Proteger la vida y los derechos de quienes llegan es compatible con cuidar el bienestar y el futuro de quienes viven en la isla», señalan ambas organizaciones.

Servicios públicos

Por último, instan a las administraciones a concretar compromisos, responsables y plazos, y a rendir cuentas sobre los resultados, con una respuesta que atienda la emergencia inmediata y refuerce la capacidad de la isla para mantener sus servicios públicos, su actividad económica y la convivencia.