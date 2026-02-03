Desprendimiento en la carretera de la cumbre de El Hierro

Se produjo esta mañana a las 6:30 en la carretera HI-1, la conocida como la carretera de la cumbre pero ya se encuentra habilitada

Desprendimiento en la HI-1, carretera de la cumbre

Susto esta mañana en la isla de El Hierro al desprenderse varias rocas en la HI-1, la carretera de la cumbre. Se trata de la principal vía de circulación en la isla debido al corte del tráfico en el túnel de Los Roquillos que conectaba los municipios de Valverde y La Frontera.

Ya se encuentra habilitada

Pese al susto, los trabajos de limpieza han actuado con rapidez retirando todas las rocas y piedras de la carretera, lo que permite la circulación por la que es, en este momento, una importante vía durante las obras del túnel de Los Roquillos.

Cierre del túnel de Los Roquillos

Actualmente se están realizando cortes intermitentes dos franjas horarias: de 8:00 a 15:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas. El cierre del túnel son los días el 2, 3, 4, 9 y 10 de febrero, aunque se han programado aperturas al tráfico de 10 minutos cada hora.

No habrá cortes de tráfico los días 5, 6, 7 y 8 de febrero por la celebración de la prueba deportiva Maratón del Meridiano