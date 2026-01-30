El Cabildo de El Hierro anuncia que realizará nuevos cortes intermitentes del tráfico en el túnel de Los Roquillos, que comunica los municipios de Valverde y La Frontera

Según ha informado el Cabildo, los cortes intermitentes se desarrollarán en dos franjas horarias: de 8:00 a 15:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas. El cierre del túnel serán los días el 2, 3, 4, 9 y 10 de febrero, debido a los trabajos de mantenimiento y seguridad.

Túnel de Los Roquillos / Cabildo de El Hierro

Durante estos días, y con el fin de facilitar la movilidad en esta vía, se han programado aperturas al tráfico de 10 minutos cada hora, permitiendo el paso controlado de los vehículos mientras se desarrollan las labores previstas.

Días de libre circulación

No habrá cortes de tráfico los días 5, 6, 7 y 8 de febrero por la celebración de la prueba deportiva Maratón del Meridiano, para así garantizar la seguridad y comodidad de los participantes y del público asistente, así como facilitar la libre circulación de los vecinos durante el fin de semana.

Los horarios pueden variar

La consejera insular de Infraestructuras, Mantenimiento, Carreteras y Ordenación del Territorio, Ana González, lamenta las molestias que estos trabajos puedan ocasionar a los usuarios habituales de la vía y agradece de antemano la colaboración ciudadana.

Desde el Cabildo señalan que los horarios de apertura al tráfico podrán experimentar ligeras variaciones en función del desarrollo de los trabajos.