El alcalde de Antigua, Juan Cabrera, manifiesta que este proyecto es uno de los más importantes del nuevo Grupo de Gobierno “ante la necesidad urgente de asfaltado»

El Ayuntamiento de Antigua anuncia la firma del acta de replanteo e inicio de las obras del Plan de Asfaltado de Carreteras de Antigua, con un presupuesto de licitación de 1.460.489 euros que se prolongará por espacio de tres meses.

Imagen cedida.

El alcalde de Antigua, Juan Cabrera, manifiesta que este proyecto es uno de los más importantes del nuevo Grupo de Gobierno “ante la necesidad urgente de asfaltado en el municipio, debido al deterioro que presenta». Además, el alcalde detalla que la actuación consiste en ejecutar el extendido compactado de cinco centímetros de mezcla bituminosa en caliente, como capa de rodadura, así como la señalización vial renovada y actualizada.

Infraestructura y Carreteras

Por su parte, el concejal de Urbanismo, Infraestructura y Carreteras, David Alberto Guerra, recuerda que el casco urbano de Antigua lleva más de 25 años sin asfaltarse, y se trata de una vieja demanda de vecinos y usuarios.

Alberto subraya que este viernes comienzan los trabajos de asfaltado en 18 calles del casco urbano de Antigua. Se intervendrá en las calles Roque Calero Fajardo, Hermanos de Vera Hernández, Peña Brito, San Francisco, Alcalde Montesdeoca Cabrera, Tahona, Tinguaro, Marcos Trujillo, San José, Cruz de los Caídos, Virgen de Antigua, El Durazno, El Molino, Secretario Cabrera Baéz, Avenida de la Constitución, Príncipe de España, Fuerteventura y La Palma.