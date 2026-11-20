La Guardia Civil esclarece siete hurtos en un complejo de Costa Calma, Fuerteventura, y detiene a la presunta autora, a la que se le atribuyen también cuatro quebrantamientos de condena

Imagen de archivo de la Guardia Civil. Archivo de EuropaPress

La Guardia Civil ha esclarecido siete delitos de hurto cometidos en un complejo hotelero de Costa Calma, en Fuerteventura, entre finales de agosto y octubre de este año.

La investigación se inició tras recibir varias denuncias de turistas que aseguraban haber sufrido robos en sus apartamentos mientras se encontraban almorzando en el buffet del establecimiento. La presunta autora aprovechaba su ausencia para acceder a las habitaciones y sustraer dinero en efectivo, joyas, dispositivos electrónicos y otros efectos personales.

Los objetos robados ascienden a más de 10.000 euros, entre ellos dinero en efectivo además de ordenadores, tabletas, cámaras fotográficas y teléfonos móviles.

Las pesquisas, apoyadas en las imágenes de las cámaras de seguridad y en los dispositivos de vigilancia establecidos por los agentes, permitieron identificar y detener a la presunta responsable.

Durante la actuación, la Guardia Civil recuperó varios de los aparatos electrónicos sustraídos que ya han sido devueltos a sus legítimos propietarios. Además, la detenida tenía vigente una medida cautelar que le prohibía acudir al complejo hotelero, una prohibición que habría incumplido en cuatro ocasiones.

La investigación continúa abierta para tratar de recuperar el resto de los efectos sustraídos y no se descartan nuevas detenciones.