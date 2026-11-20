La iniciativa, que celebra su tercer año consecutivo, destinará toda la recaudación a la Fundación Pequeño Valiente, que apoya a menores con cáncer y a sus familias en Canarias

Una pizzería de Corralejo vuelve a poner en marcha su iniciativa solidaria con el objetivo de recaudar fondos para la Fundación Pequeño Valiente. Durante la jornada de hoy, el establecimiento ofrecerá pizzas solidarias hasta las 23:00 horas y destinará íntegramente el dinero recaudado a esta entidad.

RTVC

La propuesta busca implicar tanto a vecinos como a visitantes, invitándoles a colaborar con la causa de una forma sencilla: disfrutando de una pizza, ya sea en el propio establecimiento o mediante pedidos a domicilio.

El año pasado se logro recaudar un total de 230 pizzas

Esta es la tercera edición consecutiva de la iniciativa. Desde la pizzería esperan superar los resultados del pasado año, cuando consiguieron vender un total de 230 pizzas. «Esperamos que vaya mejor. El año pasado fue muy bien, hicimos 230 pizzas», explican desde el establecimiento.

Pizzería Cabano. RTVC

Los fondos recaudados permiten a la Fundación Pequeño Valiente desarrollar actividades con los niños y ayudar a las familias que atraviesan la difícil situación de tener un hijo diagnosticado de cáncer.

Una nueva oportunidad para unir gastronomía y solidaridad, Además, contribuir con cada pizza, a mejorar la vida de quienes más lo necesitan.