La Asociación Española Contra el Cáncer desarrolla ambos programas en colaboración con el Ayuntamiento para atender las necesidades de pacientes y familias

El Ayuntamiento de Arona, a través del Área de Servicios Sociales, colabora con la Asociación Española Contra el Cáncer en dos programas que atienden distintas necesidades de las personas con cáncer del municipio: los desplazamientos para recibir tratamiento y el cuidado físico tras una operación. Se trata del servicio de transporte al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria y del programa de ejercicio acuático que se desarrolla en la piscina municipal de Los Cristianos.

Colaboración en dos programas que atienden distintas necesidades de las personas con cáncer del municipio. Ayuntamiento de Arona.

El transporte permite acudir a sesiones de quimioterapia, radioterapia y consultas médicas, con un recorrido que conecta distintos municipios del sur de Tenerife con el centro hospitalario. En Arona, cuenta con puntos de recogida en Los Cristianos, Guaza y Parque de la Reina, que se atienden en función de las solicitudes.

Este recurso busca reducir los gastos y las dificultades que pueden suponer los desplazamientos frecuentes al hospital, especialmente cuando los efectos del tratamiento hacen más complicado utilizar el transporte público. También facilita la organización de las familias al ofrecer una alternativa para los trayectos de ida y vuelta.

El acceso se tramita a través de la Asociación Española Contra el Cáncer. Su trabajadora social valora la situación de cada persona y la documentación médica necesaria para incorporarse al servicio.

Segundo proyecto

El segundo proyecto se centra en la actividad física adaptada en el agua. Está dirigido a personas operadas de cáncer con extirpación de ganglios linfáticos, previa valoración profesional, y contempla ejercicios orientados a prevenir o reducir el linfedema y mejorar la movilidad. El linfedema es una acumulación de líquido que puede provocar hinchazón en la zona afectada tras determinados tratamientos oncológicos.

Las sesiones se celebran los viernes, de 12:30 a 13:30 horas, en la piscina municipal de Los Cristianos, excepto durante julio y agosto. Una monitora formada por la fisioterapeuta oncológica de la asociación dirige los ejercicios siguiendo las indicaciones establecidas para cada participante.

La valoración inicial y el seguimiento permiten adaptar la actividad a las limitaciones de movilidad y a las circunstancias de cada persona. Junto al ejercicio, las sesiones ofrecen un espacio para compartir experiencias y establecer relaciones de apoyo durante el proceso de recuperación.

Para conocer las condiciones de acceso a ambos programas, las personas interesadas pueden contactar con la Asociación Española Contra el Cáncer en el teléfono gratuito 900 100 036, disponible las 24 horas, todos los días del año.