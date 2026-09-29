Una muestra de sangre permite diseñar inmunoterapias personalizadas contra el cáncer

El estudio que investiga este método de terapias personalizadas contra el cáncer a partir de una muestra de sangre busca reducir también los procedimientos más invasivos

Un estudio liderado por el Instituto de Oncología del Vall d’Hebron de Barcelona (VHIO) abre una vía a diseñar inmunoterapias personalizadas contra el cáncer a partir de una muestra de sangre del paciente, lo que podría reducir también los procedimientos más invasivos.

Muestras de sangre. Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias

El trabajo, que publica este martes la revista Cancer Discovery, de la Asociación Americana para la Investigación del Cáncer (AACR), ha identificado neoantígenos tumorales y las células del sistema inmunitario capaces de reconocerlos y atacarlos en muestras de sangre.

Además, el análisis de sangre tanto del ADN tumoral circulante como de las células inmunitarias permitió identificar neoantígenos que no habían sido vistos en la muestra de tejido, con lo que ofrecía una visión más amplia de las características del tumor, según ha explicado VHIO en un comunicado.

«Desde el punto de vista clínico, este estudio abre una vía prometedora para desarrollar inmunoterapias personalizadas a partir de una muestra de sangre», ha explicado el doctor Josep Tabernero, jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Vall d’Hebron, director del VHIO y coautor de este estudio.

Apto para tumores difíciles de biopsiar o con metástasis

Tabernero ha destacado que «identificar los neoantígenos del tumor sin recurrir siempre a una biopsia de tejido sería especialmente valioso para pacientes con tumores difíciles de biopsiar o con metástasis».

Si se confirma su utilidad, esta estrategia podría ampliar las opciones terapéuticas y reducir la carga de los procedimientos invasivos, «con un posible beneficio para la calidad de vida de los pacientes con cáncer«, ha dicho.

Las biopsias de tejido tumoral, las convencionales, tienen limitaciones, sobre todo cuando los tumores son inaccesibles, por lo que la propuesta del equipo del VHIO adquiere mayor relevancia.

Diferentes tipos de cáncer

En concreto, el equipo liderado por Alena Gros aisló y secuenció el ADNct de muestras de sangre de seis pacientes con melanoma, cáncer de mama, cáncer de cabeza y cuello y cáncer colorrectal metastásicos y compararon los resultados con los obtenidos mediante el análisis convencional de tejido tumoral.

En los seis casos, el análisis de ADNct identificó entre el 63,25 % y el 97,4 % de los neoantígenos detectados mediante el análisis estándar del tejido tumoral, y se hallaron otros que no se habían encontrado mediante el análisis estándar del tejido tumoral.

También participaron en el estudio dos pacientes con cáncer de mama y de cabeza y cuello en cuyas muestras de sangre no se pudo aislar el ANNct, por liberar sus tumores poca cantidad de ADN al torrente sanguíneo.

Además, se evaluó la aplicabilidad del ADNct en la identificación de neoantígenos en una población más amplia de 69 pacientes con diversos tipos de tumores sólidos metastásicos y se detectaron en 32 de ellos, con distintos tipos de tumores sólidos.

Ventajas de la biopsia líquida

«Dado que obtener una muestra de sangre es más fácil y rápido que obtener tejido tumoral, este método podría llegar a pacientes cuyos tumores son inaccesibles o que no pueden someterse a una biopsia. También podría permitir que los pacientes comenzaran el tratamiento antes, al no tener que esperar a una biopsia», ha asegurado la autora senior del estudio, Alena Gros.

La investigación se enmarca en el Programa Integral de Inmunoterapia e Inmunología del Cáncer del VHIO, financiado por la Fundación BBVA.