La I Feria Renacer, con la colaboración de RTVC, nace con el objetivo de ofrecer un espacio de información, formación y acompañamiento para pacientes, familiares y público en general interesado en conocer el abordaje integral durante los procesos oncológicos

Inauguración I Feria Renacer. Imagen RTVC / Miguel Ángel Reyes

El Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife acoge desde este viernes y hasta el domingo, 27 de septiembre, la Feria Renacer, I Feria de Oncología Integrativa, Salud, Prevención y Acompañamiento en el Cáncer, una iniciativa que reúne a profesionales, empresas y especialistas vinculados al ámbito de la salud y el bienestar, con la colaboración de Radio Televisión Canaria (RTVC).

El acto inaugural ha tenido lugar este viernes, a las 10.30 horas, en la Sala Multiusos del Recinto Ferial, donde se desarrollará buena parte de la programación durante las tres jornadas.

La feria nace con el objetivo de ofrecer un espacio de información, formación y acompañamiento para pacientes, familiares y público interesado en conocer diferentes herramientas relacionadas con la prevención, el bienestar y el abordaje integral durante los procesos oncológicos.

La entrada será libre y gratuita para el público en horario de 10.00 a 20.00 horas el viernes y el sábado. La jornada del domingo el horario será de 10.00 a 16.00 horas.

Su impulsora, Yaiza Díaz, considera que la feria nace de la necesidad «como paciente, tras dos años de un diagnóstico de cáncer de mama, y como periodista, de informar y ayudar, de crear un espacio para todos los tipos de cáncer en el que poder reunir charlas y talleres para aportar todo tipo de herramientas con las que poder afrontar la enfermedad».

Cinco zonas diferenciadas

La programación de la I Feria Renacer se estructura en cinco zonas diferenciadas. La Zona Terapéutica ofrecerá sesiones de acupuntura, fisioterapia oncológica, masaje, sonoterapia y otras terapias complementarias impartidas por profesionales acreditados.

El Área Formativa concentrará conferencias y ponencias de especialistas en oncología integrativa, psicooncología, nutrición y medicina. Los contenidos estarán dirigidos tanto a pacientes y familiares como al público general.

I Feria Renacer en el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife. Imagen RTVC / Miguel Ángel Reyes

El Aula de Talleres permitirá participar en actividades prácticas como yoga oncológico, meditación, gestión emocional, estética oncológica y actividad física adaptada.

El Área Expositiva contará con más de 30 empresas y profesionales relacionados con la salud, el bienestar, la cosmética natural y la alimentación consciente.

La quinta zona será el Rincón Gastronómico, donde se celebrarán showcookings en directo y degustaciones de recetas saludables y antiinflamatorias adaptadas a las necesidades asociadas a los procesos oncológicos.