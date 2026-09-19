Para este domingo en la Feria de las Celebraciones, los contenidos se centrarán en la gestión del estrés durante los preparativos

Gran Día, Feria de Celebraciones, ha abierto este sábado sus puertas en el recinto ferial de Agüimes con cerca de 70 empresas y profesionales especializados en la organización de bodas, bautizos, comuniones, aniversarios, cumpleaños, jubilaciones y otro tipo de eventos.

Imagen cedida.

Esta primera edición nace como un punto de encuentro en el que el público puede descubrir propuestas, tendencias e ideas para diseñar celebraciones únicas y especiales, informa el Cabildo grancanario en una nota.

Impulsada por Infecar, Feria de Gran Canaria, la cita reúne durante todo el fin de semana una amplia representación de servicios vinculados al sector. Asimismo, fotografía, maquillaje, moda, viajes, catering, sonido e iluminación, música o alquiler de vehículos son algunas de las actividades presentes en una zona expositiva concebida para facilitar el contacto directo entre profesionales y potenciales clientes.

Empresas participantes

Gran Día se presenta también como un escaparate comercial para las empresas participantes, con el objetivo de favorecer su visibilidad, la generación de nuevas oportunidades de negocio y el establecimiento de sinergias. Los visitantes pueden conocer de primera mano las propuestas de los expositores, recibir asesoramiento y encontrar en un mismo espacio los servicios necesarios para organizar una celebración personalizada.

La oferta comercial se completa con un programa de charlas, mesas redondas y pasarelas. Durante la jornada de este sábado se han abordado cuestiones como la planificación económica de una celebración, a cargo de Verónica Ramírez, de Violette Dream Wedding Planner, y la elección de espacios, por parte del jefe de Ventas y Operaciones MICE del Grupo hotelero Lopesan, David Febles.

Programación de la jornada

Además, Roxana Salinas, de Azul Salado Wedding Planner, ha explicado a los asistentes los aspectos imprescindibles para organizar un evento. En una mesa redonda moderada por la periodista Jezabel Artiles se debatió también sobre la mejor manera de narrar un Gran Día.

Una mesa redonda moderada por la creadora de contenido, Laura Torres, sobre las posibilidades de los viajes asociados a este tipo de celebraciones y una pasarela con las últimas propuestas de moda y complementos para celebraciones, cierra la programación de la jornada de este sábado.

Vestuario y estética

Para este domingo, los contenidos se centrarán en la gestión del estrés durante los preparativos, de la que hablará la «psicóloga en flow» Érica Sosa, y en las nuevas tendencias en vestuario y estética que se abordarán en una mesa redonda moderada por la influencer Ana Bravo de Laguna.

Por la tarde, el programa incluirá una segunda mesa redonda dedicada a los profesionales y servicios responsables de crear «el alma de la fiesta», en este caso dirigida por Marta Ibrahim, y otra pasarela.