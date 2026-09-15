El nuevo velatorio municipal, financiada en un 91,6% por la institución insular, contará con dos salas de velado y espacios independientes para las familias

El Cabildo de Gran Canaria financia con 1,2 millones el nuevo velatorio municipal de Agüimes. Cabildo de Gran Canaria

El Cabildo de Gran Canaria financia con 1,2 millones de euros la construcción del nuevo velatorio municipal del casco de Agüimes, una actuación que permitirá sustituir las antiguas instalaciones, que no cumplían con la normativa sanitaria vigente.

El presidente del Cabildo, Antonio Morales, y el alcalde de Agüimes, Óscar Hernández, visitaron este lunes las obras, que cuentan con un plazo de ejecución de doce meses y están financiadas en un 91,6% por la institución insular a través del Plan de Cooperación con los Ayuntamientos.

El nuevo edificio se construye en la calle El Cardón, sobre una superficie de unos 849 metros cuadrados, y contará con dos salas de velado y espacios independientes para las familias, con office y aseo.

Mejora de infraestructuras y servicios públicos básicos

El proyecto incluye además un patio central protegido del viento, zonas de estancia y una plaza-patio, así como un acceso independiente para los coches fúnebres desde la calle Acebuche. Los trabajos se encuentran actualmente centrados en la ejecución de la estructura de los diferentes volúmenes del edificio.

Morales destacó que la actuación forma parte de la cooperación del Cabildo con los 21 ayuntamientos de Gran Canaria para mejorar infraestructuras y servicios públicos básicos.

Por su parte, Óscar Hernández señaló que la renovación responde a una demanda de la ciudadanía y permitirá mantener un servicio público y gratuito con instalaciones más adecuadas para las familias. Mientras duren las obras, el Ayuntamiento ha habilitado provisionalmente una sala para garantizar la continuidad del servicio en el casco de Agüimes.